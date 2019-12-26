Восемь лет за закладку с «солью»: в Ярославле эфэсбэшники повязали мужчину у тайника с наркотиками

Кировский районный суд приговорил 25-летнего ярославца к восьми годам лишения свободы за закладку с «солью». Мужчину вычислили сотрудники ФСБ и взяли его с поличным возле тайника.



— Молодой человек был задержан в тот момент, когда делал закладку с 500 граммами синтетического наркотика, — сообщил источник 76.RU. — Во время следственных действий сотрудники ФСБ нашли ещё два тайника, и там было ещё более 1 килограмма «соли». Задержанному было предъявлено обвинение за наркоторговлю.



В материалах следствия также говорится, что мужчина продавал наркотики через сайт. Люди оставляли заказы, а он в ответ присылал адреса закладок.

