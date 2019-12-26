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Криминал

Восемь лет за закладку с «солью»: в Ярославле эфэсбэшники повязали мужчину у тайника с наркотиками

Источник 76.RU сообщил подробности этого дела

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Суды за наркоторговлю, как правило, выносят довольно суровые приговоры

Суды за наркоторговлю, как правило, выносят довольно суровые приговоры

Кировский районный суд приговорил 25-летнего ярославца к восьми годам лишения свободы за закладку с «солью». Мужчину вычислили сотрудники ФСБ и взяли его с поличным возле тайника.

— Молодой человек был задержан в тот момент, когда делал закладку с 500 граммами синтетического наркотика, — сообщил источник 76.RU. — Во время следственных действий сотрудники ФСБ нашли ещё два тайника, и там было ещё более 1 килограмма «соли». Задержанному было предъявлено обвинение за наркоторговлю.

В материалах следствия также говорится, что мужчина продавал наркотики через сайт. Люди оставляли заказы, а он в ответ присылал адреса закладок.

Месяц назад задержали ещё одного мужчину с наркотиками — он нашпиговал метадоном арахис.

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КОММЕНТАРИИ (7)

Гость
26 дек 2019 в 17:12

так им сволочам акаянным , всё ведь перекопали везде как кроты

гость
26 дек 2019 в 16:54

Таких сотни по дворам шарятся,мало ловят,а жаль.

Гость
26 дек 2019 в 18:33

Фсб шники могут их ловить каждый день устроившись в такси на месяц хотябы видимо план перевыполнять нет смысла.