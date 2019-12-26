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Криминал

Страшно оставить машину: в каких районах Ярославля чаще всего обворовывают автомобили

В полиции дали советы, как не стать жертвой преступления

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За 10 месяцев 2019 года в Ярославле произошло почти 200 краж вещей из машин

За 10 месяцев 2019 года в Ярославле произошло почти 200 краж вещей из машин

То и дело в ярославских соцсетях появляются жалобы автовладельцев на то, что из машины что-то украли. По данным регионального УМВД, за 10 месяцев 2019 года в городе было зафиксировано 184 кражи из авто. Рейтинг районов Ярославля по количеству таких преступлений выглядит так:

1-е место: Фрунзенский район — 55 краж.

2-е место: Заволжский район — 48 краж.

3-е место: Дзержинский район — 42 кражи.

4-е место: Ленинский район — 20 краж.

5-е место: Кировский район — 14 краж.

6-е место: Красноперкопский район — 5 краж.

— В большинстве случаев добычей автоворов становятся GPS-навигаторы, видеорегистраторы, антирадары, автомагнитолы, акустика. Из салонов авто также пропадают сумки и борсетки, ноутбуки, сотовые телефоны. При этом воры портят замки дверей, разбивают стекла, причиняя, порою более значимый ущерб, чем стоимость похищенного имущества, — отметили в полиции.

Чтобы уберечь свое имущество, правоохранители советуют ярославцам не оставлять в машине вещи, которые могут привлечь внимание преступников, обязательно запирать двери автомобиля, на парковках у торговых центров ставить машину в местах, находящихся в обзоре видеокамер. Если необходимо оставить автомашину на ночь, выбирайте хорошо освещенное, просматриваемое, людное место, используйте для крепления колес специальные гайки и болты, чтобы затруднить их снятие обычным способом. По возможности установите двойную степень защиты (сигнализацию и противоугонное средство) — это позволит сохранить машину. Если вы стали жертвой преступления. Сразу же обращайтесь в полицию.

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криминалкражиавтомобили
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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
26 дек 2019 в 14:29

а полиция не могла бы рассказать как часто они задерживают таких автоворишек и какое наказание им дают ?

Потерявшийся дед
26 дек 2019 в 15:05

Перекоп стал самым спокойным районом!