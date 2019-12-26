Страшно оставить машину: в каких районах Ярославля чаще всего обворовывают автомобили

За 10 месяцев 2019 года в Ярославле произошло почти 200 краж вещей из машин

То и дело в ярославских соцсетях появляются жалобы автовладельцев на то, что из машины что-то украли. По данным регионального УМВД, за 10 месяцев 2019 года в городе было зафиксировано 184 кражи из авто. Рейтинг районов Ярославля по количеству таких преступлений выглядит так:

— В большинстве случаев добычей автоворов становятся GPS-навигаторы, видеорегистраторы, антирадары, автомагнитолы, акустика. Из салонов авто также пропадают сумки и борсетки, ноутбуки, сотовые телефоны. При этом воры портят замки дверей, разбивают стекла, причиняя, порою более значимый ущерб, чем стоимость похищенного имущества, — отметили в полиции.



Чтобы уберечь свое имущество, правоохранители советуют ярославцам не оставлять в машине вещи, которые могут привлечь внимание преступников, обязательно запирать двери автомобиля, на парковках у торговых центров ставить машину в местах, находящихся в обзоре видеокамер. Если необходимо оставить автомашину на ночь, выбирайте хорошо освещенное, просматриваемое, людное место, используйте для крепления колес специальные гайки и болты, чтобы затруднить их снятие обычным способом. По возможности установите двойную степень защиты (сигнализацию и противоугонное средство) — это позволит сохранить машину. Если вы стали жертвой преступления. Сразу же обращайтесь в полицию.

