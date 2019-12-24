Хранили мешки денег: в Ярославле поймали обнальщиков, разбогатевших на 25 миллионов рублей

В Ярославле полицейские поймали банду обнальщиков, которые два года проворачивали аферы с деньгами. Причём масштабно.

— С середины 2017 года они обналичивали деньги с использованием подставных юридических лиц, на счета которых по фиктивным основаниям переводились деньги «клиентов». В результате участники преступной группы извлекли доход более 25 миллионов рублей, — рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.



Работали на широкую ногу. Полиция провела 20 обысков, изъяла 70 флешек, телефонов, планшетов и т. д., печати, документы. И целые мешки денег.