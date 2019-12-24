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Криминал

Хранили мешки денег: в Ярославле поймали обнальщиков, разбогатевших на 25 миллионов рублей

Видео, как брали банду

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Миллионы пересчитывали вручную

Миллионы пересчитывали вручную

В Ярославле полицейские поймали банду обнальщиков, которые два года проворачивали аферы с деньгами. Причём масштабно.

— С середины 2017 года они обналичивали деньги с использованием подставных юридических лиц, на счета которых по фиктивным основаниям переводились деньги «клиентов». В результате участники преступной группы извлекли доход более 25 миллионов рублей, — рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Работали на широкую ногу. Полиция провела 20 обысков, изъяла 70 флешек, телефонов, планшетов и т. д., печати, документы. И целые мешки денег.

Поймали банду из четырёх человек — трое мужчин и одна женщина. Все признали свою вину. Всем участникам банды грозит по семь лет лишения свободы.

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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
24 дек 2019 в 12:38

кого кого поймали? банальщиков?абрамчика?анальчиков?ну когооо?

Гнать их тряпками
24 дек 2019 в 12:21

Обнальщики никого не убивают,не грабят.Настоящая банда это коррупционеры,заседающие на Советской площади