«Изменился в лице, увидев бабушку»: девятикласснику, совратившему первоклашку, вынесли приговор

Дети в школе могут больше не бояться мучителя

Сегодня в Рыбинском городском суде прошло заседание, на котором вынесли приговор девятикласснику, совратившему 7-летнюю девочку-первоклашку.

На суд пришли родители девочки и бабушка обвиняемого. Заседание прошло быстро. Подросток сидел, не поднимая глаз, безмолвно. В лице изменился, лишь когда увидел в зале свою бабушку.

— Перед нами даже не извинился, — говорит мама пострадавшей девочки.

— Несовершеннолетнему, который признан виновным в совершении иных действий сексуального характера с применением насилия, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14 лет, назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии, — рассказала пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова. — Вину подсудимый признал.

