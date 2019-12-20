«Изменился в лице, увидев бабушку»: девятикласснику, совратившему первоклашку, вынесли приговор

Сегодня в Рыбинском городском суде прошло заседание, на котором вынесли приговор девятикласснику, совратившему 7-летнюю девочку-первоклашку.
На суд пришли родители девочки и бабушка обвиняемого. Заседание прошло быстро. Подросток сидел, не поднимая глаз, безмолвно. В лице изменился, лишь когда увидел в зале свою бабушку.
— Перед нами даже не извинился, — говорит мама пострадавшей девочки.
— Несовершеннолетнему, который признан виновным в совершении иных действий сексуального характера с применением насилия, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14 лет, назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии, — рассказала пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова. — Вину подсудимый признал.
Теперь девочка уже не боится ходить в школу — её мучитель больше не сможет к ней подойти. История вышла чудовищной. Как рассказала мама девочки, старшеклассник заманил ребенка планшетом и совратил. И своими действиями довел малышку до истерики. Девочке потребовалась помощь психолога.
Как выяснилось, мерзости эти он делал не только с девочкой. Позже от его действий пострадал мальчик-первоклашка.
Местные говорят — даже в самой школе не все педагоги знали, что происходит. Но директор, говорят, был в курсе этой истории. И пытался успокоить родителей девочки — мол, та в школе под охраной.
Родители мальчика-первоклашки не стали замалчивать случившееся — обратились в правоохранительные органы. По этой истории суда ещё не было.