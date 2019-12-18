В Ростове взяли под стражу 20-летнего парня, устроившего кровавую резню в подъезде

На двух мужчин парень набросился с ножом в подъезде

В Ярославской области суд отправил под стражу 20-летнего жителя Ростова Великого — молодого человека обвиняют в причинении вреда здоровью, в том числе такого, после которого умер человек.

В страхе бандит держал всю округу. Взяли и просто так избил 15-летнюю девушку, зашёл в магазин и взял перекусить — не заплатив. Почувствовав вседозволенность, пошел вразнос в гостях.



Заглянул в гости к знакомой, выпил и поссорился с еще одни её гостем. Отношения вышли выяснять на лестничную площадку. Избил гостя так, что тот умер в больнице. Услышав крики, на площадку вышли соседи — двое мужчин.

