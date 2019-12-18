Подозреваемый в убийстве таксиста депутат встретит Новый год за решеткой

Вчера вечером Переславский районный суд избрал меру пресечения депутат Владимиру Корнилову, которого подозревают в убийстве таксиста Павла Чередникова.

— Суд заключил Корнилова под стражу до 16 февраля, — рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда.

История, фигурантом которой стал Корнилов, выглядит дико. Как рассказали жители Переславля-Залесского, где всё и случилось, депутат Владимир Корнилов встретился со своим знакомым — водителем Павлом Чередниковым. Вместе они выпили. А потом поссорились. Депутат, как говорят местные жители, набросился на таксиста, задушил его, а потом облил ацетоном лицо и поджёг. Водитель скончался.

