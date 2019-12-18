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Криминал Депутата подозревают в убийстве

Подозреваемый в убийстве таксиста депутат встретит Новый год за решеткой

Переславский районный суд арестовал Владимира Корнилова

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Владимира Корнилова арестовали

Владимира Корнилова арестовали

Вчера вечером Переславский районный суд избрал меру пресечения депутат Владимиру Корнилову, которого подозревают в убийстве таксиста Павла Чередникова. 

— Суд заключил Корнилова под стражу до 16 февраля, — рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда.

История, фигурантом которой стал Корнилов, выглядит дико. Как рассказали жители Переславля-Залесского, где всё и случилось, депутат Владимир Корнилов встретился со своим знакомым — водителем Павлом Чередниковым. Вместе они выпили. А потом поссорились. Депутат, как говорят местные жители, набросился на таксиста, задушил его, а потом облил ацетоном лицо и поджёг. Водитель скончался.

Мы ведем хронику всех событий. А также собрали компактно всю историю в одном материале.

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Владимир КорниловПавел ЧередниковЕдиная Россиядепутат
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