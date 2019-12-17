Задушил и сжёг: депутата «Единой России» подозревают в убийстве таксиста. Вся история

Остаётся непонятным, почему депутат Владимир Корнилов мог убить водителя Павла Чередникова Фото: Владимир Корнилов / facebook.com, Елена Вахрушева

В маленьком деревянном доме, ссутулившись на стуле, утирает слёзы седая старушка. 83-летняя Нина Сергеевна сегодня похоронила сына — 60-летнего Павла. Хоронили его в закрытом гробу, потому что лицо Павла было сожжено. В убийстве водителя-таксиста подозревают 53-летнего депутата из Переславля-Залесского Владимира Корнилова. Можно было спасти Наверное, Павел мог бы быть жив, но история вышла какой-то обречённо-абсурдной. В субботу, 14 декабря, Павел Чередников и Владимир Корнилов встретились у местного продуктового. Разговорились. Здесь все друг друга знают — даже идеологические противники (на последних выборах Корнилов агитировал за «Единую Россию», а Чередников — за «Справедливую Россию»). Корнилов к политике был ближе — за плечами работа в единой диспетчерской службе, на «хозяйстве», работа в собрании представителей Переславского района, членство в партии. Чередников, говорят, просто работал на подвозе во время политических кампаний, другого полёта птица. Так что никто в Переславле даже не усматривает здесь политический мотив. Говорят просто: «Упились до чёртиков, бытовуха». Без чертей, похоже, не обошлось. Иначе трудно объяснить всё, что происходило после встречи у магазина. Продавщица продуктового помнит, что мужики ушли вместе.

Сельский магазин, где встретились мужчины Фото: Анна Ёлкина

— У Паши была бутылка водки, а Володя ничего не взял, — говорит женщина в синем переднике. На следующие сутки соседи обнаружили у остановки тело Павла с обгоревшим лицом. Выяснилось, что выпив, мужчины поссорились. Депутат набросился на водителя. Избив, начал душить.

Продавцы сокрушаются об обоих Фото: Анна Ёлкина

— И ведь, может, жив был бы Паша, если бы скорую-то в тот момент вызвать... — сокрушается продавщица в магазине. — Но Володя пошёл домой, взял бутылку ацетон и плеснул Паше в лицо. И бросил спичку. Депутат в депрессии

У Корнилова особо удачно шли дела на работе Фото: Владимир Корнилов

— Жалко их обоих, — вздыхает продавщица в магазине. А однопартийцы Корнилова просто в шоке от случившегося. Знакомые депутата говорят, тяжко ему было в последнее время. На работе в ЕДДС поставили «неуд», вроде как не ладилось и в личном плане. — Смурной ходил в последнее время, — говорят. Видимо, алкоголь усугубил состояние. При этом, соседи рассказывают, что никто из мужчин выпивкой яростно не увлекался. И один, и другой могли себе позволить, но без фанатизма и безумия. До того субботнего дня.

Дом Владимира Корнилова Фото: Елена Вахрушева

После случившегося Корнилов написал завяление — попросил исключить его из городской думы. Сегодня, собравшись без пиджаков, в свитерах и с растерянными лицами, депутаты переславской гордумы в одну секунду согласились с заявлением Корнилова. Исключили его и из всех комиссий. История дошла до Генсовета партии «Единая Россия». Заместитель секретаря Генерального совета партии Александр Хинштейн высказался резко:

— Нам предстоит разобраться, как человек, способный на подобное преступление, был рекомендован к должности руководителя фракции «Единой России» в городской думе. За 18 лет существования партии с подобным мы сталкиваемся впервые. Несомненно, кроме выполнения необходимых формальностей — освобождение от должности, исключение из партии, лишение мандата — нам необходимо детально разобраться в причинах произошедшего. Следует выяснить, кто его рекомендовал к избранию. Дело Корнилова наносит огромный репутационный ущерб «Единой России», и руководству местной и региональной парторганизации следует за это ответить.

На место вызывают комиссию генсовета «Единой России». Слёзы и тишина Сам Корнилов сейчас задержан. Его адвокат дал лишь короткий комментарий:

— Вопрос о том, признаёт Корнилов свою вину или нет, не совсем корректен, так как обвинение ему ещё никто не предъявлял. Сейчас проходят следственные действия, — сказал Сергей Тремзин.



Зелёный дом — матери убитого, белый кирпичный — он построил для себя Фото: Михаил Контуев