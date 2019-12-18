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Криминал

Ярославцы сговорились поджечь машину друга, а сгорели автомобили у половины двора

История мести, которая обернулась провалом

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Ярославцев судили за массовый поджог&nbsp;

Ярославцев судили за массовый поджог 

Эта история мести завершилась большим провалом. Двое друзей решили отомстить третьему из-за совокупного долга перед ним в 50 тысяч рублей. Мужчины, оба — жители Дзержинского района, решили поджечь машину должника. 

«Хендай» вспыхнул быстро, но огонь перекинулся ещё  на две машины во дворе. Полностью сгорела и машина должника стоимостью около 300 тысяч рублей, и «Форд-Фьюжн» за 200 тысяч рублей. Ещё почти на 100 тысяч рублей повреждений оказалось у автомобиля «Митсубиси». Ярославцев нашли быстро и возбудили уголовное дело за умышленный поджог. 

— Оба раскаялись в содеянном, мужчины воспитывают несовершеннолетних детей, суд учёл эти факты и назначил по 1,5 года лишения свободы условно каждому, — рассказали в прокуратуре Дзержинского района. 

Обоим мстителям 35 лет. 

Был в Ярославле случай, когда ночью сгорела машина, принадлежавшая коллектору.

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поджог
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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
18 дек 2019 в 06:41

35 лет, а бог ума не дал..жалко. Тяжело им по жизни