Ярославцы сговорились поджечь машину друга, а сгорели автомобили у половины двора

«Хендай» вспыхнул быстро, но огонь перекинулся ещё на две машины во дворе. Полностью сгорела и машина должника стоимостью около 300 тысяч рублей, и «Форд-Фьюжн» за 200 тысяч рублей. Ещё почти на 100 тысяч рублей повреждений оказалось у автомобиля «Митсубиси». Ярославцев нашли быстро и возбудили уголовное дело за умышленный поджог.

Эта история мести завершилась большим провалом. Двое друзей решили отомстить третьему из-за совокупного долга перед ним в 50 тысяч рублей. Мужчины, оба — жители Дзержинского района, решили поджечь машину должника.

— Оба раскаялись в содеянном, мужчины воспитывают несовершеннолетних детей, суд учёл эти факты и назначил по 1,5 года лишения свободы условно каждому, — рассказали в прокуратуре Дзержинского района.

Обоим мстителям 35 лет.

Был в Ярославле случай, когда ночью сгорела машина, принадлежавшая коллектору.