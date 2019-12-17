Избил и задушил: Следственный комитет рассказал о депутате, подозреваемом в убийстве таксиста

В Следственном комитете прокомментировали убийство 60-летнего таксиста в Переславле-Залесском. В убийстве мужчины подозревают 53-летнего депутата «Единой России» Владимира Корнилова. Сейчас он задержан.
— 14 декабря текущего года на открытом участке местности населенного пункта Троицкая Слобода городского округа Переславль-Залесский было обнаружено тело 60-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного
Сейчас следователи собирают доказательную базу.
— Назначены судебные экспертизы. Следствием решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения, — уточнили в Следственном комитете.
Информация о задержании Корнилова по подозрению в убийстве стала известна вчера. Как только это узналось, соратники Корнилова по партии сообщили о его выходе из фракции.
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