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Криминал Депутата подозревают в убийстве

Избил и задушил: Следственный комитет рассказал о депутате, подозреваемом в убийстве таксиста

Ярославские следователи возбудили уголовное дело

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Владимир Корнилов задержан

Владимир Корнилов задержан

В Следственном комитете прокомментировали убийство 60-летнего таксиста в Переславле-Залесском. В убийстве мужчины подозревают 53-летнего депутата «Единой России» Владимира Корнилова. Сейчас он задержан. 

— 14 декабря текущего года на открытом участке местности населенного пункта Троицкая Слобода городского округа Переславль-Залесский было обнаружено тело 60-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По подозрению в совершении преступления задержан 53-летний местный житель. По данным следствия, подозреваемый в ходе ссоры со своим знакомым, возникшей в процессе совместного употребления спиртных напитков, избил потерпевшего, после чего задушил его, — рассказали в СУ СКР по Ярославской области

Сейчас следователи собирают доказательную базу. 

— Назначены судебные экспертизы. Следствием решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения, — уточнили в Следственном комитете.

Информация о задержании Корнилова по подозрению в убийстве стала известна вчера. Как только это узналось, соратники Корнилова по партии сообщили о его выходе из фракции.

Всю информацию в режиме онлайн мы собираем в одном материале.

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Владимир КорниловПавел ЧередниковдепутатЕдиная Россияубийство
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КОММЕНТАРИИ (4)

17 дек 2019 в 14:02

Он из Единой России и этим всё сказано.

Галкин-Петросян
17 дек 2019 в 13:35

Депутат перестарался с выполнением пенсионной реформы.

гость
17 дек 2019 в 13:16

Не депутаты, а бандюки какие-то.