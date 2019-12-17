Избил и задушил: Следственный комитет рассказал о депутате, подозреваемом в убийстве таксиста

— 14 декабря текущего года на открытом участке местности населенного пункта Троицкая Слобода городского округа Переславль-Залесский было обнаружено тело 60-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По подозрению в совершении преступления задержан 53-летний местный житель. По данным следствия, подозреваемый в ходе ссоры со своим знакомым, возникшей в процессе совместного употребления спиртных напитков, избил потерпевшего, после чего задушил его, — рассказали в СУ СКР по Ярославской области

В Следственном комитете прокомментировали убийство 60-летнего таксиста в Переславле-Залесском. В убийстве мужчины подозревают 53-летнего депутата «Единой России» Владимира Корнилова. Сейчас он задержан.

Сейчас следователи собирают доказательную базу.

— Назначены судебные экспертизы. Следствием решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения, — уточнили в Следственном комитете.



Информация о задержании Корнилова по подозрению в убийстве стала известна вчера. Как только это узналось, соратники Корнилова по партии сообщили о его выходе из фракции.



Всю информацию в режиме онлайн мы собираем в одном материале.

