Ограбление с переодеванием: в Ярославле из магазина вынесли терминал с деньгами

В Ярославле из магазина украли терминал с деньгами. Происшествие случилось в поселке Творогово на территории Красноперекопского района Ярославля. На момент преступления в терминале было 6 тысяч рублей.

В полиции сообщили, что кража произошла еще на прошлой неделе. Преступника нашли и задержали.

— Под видом рабочего он зашел в торговое помещение, где демонтировал платежный терминал, достал из него деньги, а корпус выбросил, — сообщили подробности происшествия в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

