Ограбление с переодеванием: в Ярославле из магазина вынесли терминал с деньгами

В Ярославле из магазина украли терминал с деньгами. Происшествие случилось в поселке Творогово на территории Красноперекопского района Ярославля. На момент преступления в терминале было 6 тысяч рублей.
В полиции сообщили, что кража произошла еще на прошлой неделе. Преступника нашли и задержали.
— Под видом рабочего он зашел в торговое помещение, где демонтировал платежный терминал, достал из него деньги, а корпус выбросил, — сообщили подробности происшествия в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Известно, что подозреваемому 24 года. Деньги он уже успел потратить. На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража». Идет расследование.
Напомним, на днях в Ярославской области обокрали школу. Преступник вынес из учебного заведения дорогую технику.