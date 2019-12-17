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Криминал

Ограбление с переодеванием: в Ярославле из магазина вынесли терминал с деньгами

Преступник зашел в торговое помещение под видом рабочего

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Из ярославского магазина украли терминал

Из ярославского магазина украли терминал

В Ярославле из магазина украли терминал с деньгами. Происшествие случилось в поселке Творогово на территории Красноперекопского района Ярославля. На момент преступления в терминале было 6 тысяч рублей. 

В полиции сообщили, что кража произошла еще на прошлой неделе. Преступника нашли и задержали.

— Под видом рабочего он зашел в торговое помещение, где демонтировал платежный терминал, достал из него деньги, а корпус выбросил, — сообщили подробности происшествия в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Известно, что подозреваемому 24 года. Деньги он уже успел потратить. На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража». Идет расследование.

Напомним, на днях в Ярославской области обокрали школу. Преступник вынес из учебного заведения дорогую технику. 

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ограблениекриминал
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КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
17 дек 2019 в 12:58

Ограбление - это применение (или угроза применения) насилия. А здесь кража.

Олег
17 дек 2019 в 12:39

ахха, за 6 т.р. присядет. Неудачник

Штоф
17 дек 2019 в 12:28

Дятел