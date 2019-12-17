В Гаврилов-Ямском районе обокрали школу: подозревают выпускника

Нет ничего святого. Так можно сказать про преступника, которого сейчас ищут за ограбление. Объектом его воровских притязаний стала школа в деревне Поляне Гаврилов-Ямского района. Причем преступник за несколько дней дважды совершил набеги на учебное учреждение.



— Первый раз нас ограбили в ночь на 12 декабря. Вынесли ноутбук и два мультимедийных проектора. Второй раз нападение произошло в ночь на 16 декабря. В этот раз преступник украл принтер и мультимедийную систему, — пожаловалась директор школы Нина Холопова.

