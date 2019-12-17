В Гаврилов-Ямском районе обокрали школу: подозревают выпускника

Нет ничего святого. Так можно сказать про преступника, которого сейчас ищут за ограбление. Объектом его воровских притязаний стала школа в деревне Поляне Гаврилов-Ямского района. Причем преступник за несколько дней дважды совершил набеги на учебное учреждение.
— Первый раз нас ограбили в ночь на 12 декабря. Вынесли ноутбук и два мультимедийных проектора. Второй раз нападение произошло в ночь на 16 декабря. В этот раз преступник украл принтер и мультимедийную систему, — пожаловалась директор школы Нина Холопова.
По предварительным данным, ущерб составил более 200 тысяч рублей. В обоих случаях преступник действовал одинаково — разбивал с улицы топором окно и влезал в кабинеты. Впрочем, у работников школы уже есть версия, что это сделал бывший выпускник учебного заведения. Его признали по записям на камерах видеонаблюдения. Известно, что подозреваемый ведет асоциальный образ жизни, уже сидел за убийство. По данным педагогов, сейчас преступника ищут.
— В настоящее время по факту заявления руководства школы о пропаже имущества проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Только вот вернуть украденное в школе не надеются — считают, что злоумышленник уже все продал.