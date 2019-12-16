В Ярославской области мужчину, оскорбившего девушку в ресторане, посадили в колонию

Ночной загул в ресторане обернулся для жителя Мышкина реальным сроком. Мужчину отправили в колонию-поселение.

Всё случилось в июле этого года. Местный житель пришёл в ресторан, гульнул и начал вести себя развязно, приставая к девушке. Другой посетитель вступился за даму. И понеслись разборки.

Агрессор ударил защитника локтем в лицо.

— В результате у потерпевшего была переломана челюсть, чем причинен вред здоровью средней тяжести, — рассказали в Ярославской областной прокуратуре.

Позже выяснилось, что нападавший на таких склоках попадается не в первый раз, видимо, буйный нрав. На этот раз за свои действия пришлось отвечать серьёзно.