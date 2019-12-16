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Криминал

В Ярославской области мужчину, оскорбившего девушку в ресторане, посадили в колонию

Буйный кавалер затеял драку

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Мужчина перебрал и начал вести себя непристойно

Мужчина перебрал и начал вести себя непристойно

Ночной загул в ресторане обернулся для жителя Мышкина реальным сроком. Мужчину отправили в колонию-поселение.

Всё случилось в июле этого года. Местный житель пришёл в ресторан, гульнул и начал вести себя развязно, приставая к девушке. Другой посетитель вступился за даму. И понеслись разборки.

Агрессор ударил защитника локтем в лицо. 

— В результате у потерпевшего была переломана челюсть, чем причинен вред здоровью средней тяжести, — рассказали в Ярославской областной прокуратуре. 

Позже выяснилось, что нападавший на таких склоках попадается не в первый раз, видимо, буйный нрав. На этот раз за свои действия пришлось отвечать серьёзно.

— Суд назначил наказание виде 1 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, — уточнили в прокуратуре. 

Кроме того, за сломанную челюсть мужчина выплатит компенсацию — 50 тысяч рублей. 

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разборкиресторан
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КОММЕНТАРИИ (4)

Олег
16 дек 2019 в 23:15

Ну дак не за оскорбление он присел-то, мастера заголовков.

16 дек 2019 в 22:02

Оскорбил или?

1житель
16 дек 2019 в 20:53

Полицаям в Москве квартиры за щелбан выдают.