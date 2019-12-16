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Криминал

В Ярославской области у всех на глазах утащили рельсы с железной дороги

В дело вмешались полицейские

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Рабочие разобрали и увезли около ста метров железнодорожного полотна

Рабочие разобрали и увезли около ста метров железнодорожного полотна

В Ярославской области рабочие разбирают железную дорогу. Речь идет об участке полотна в Рыбинске, от микрорайона Волжского до ГЭС.

— Украденные рельсы увозят КАМАЗами, — рассказал общественник Михаил Волхонский. — Рабочие разбирали железную дорогу все выходные и продолжают это делать сейчас.

Общественник не смог на это смотреть спокойно и обратился в полицию.

— В настоящее время проводится проверка, выясняются подробности происходящего, — сообщили в управлении МВД России по Ярославской области.

Рельсы грузят на КАМАЗы и куда-то увозят

Рельсы грузят на КАМАЗы и куда-то увозят

Если выяснится, что никакого договора нет или документ составлен лишь для отвода глаз, то будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела и привлечении организаторов работ к ответственности.

Тем временем в Переславле-Залесском завершили расследование уголовного дела в отношении местного 51-летнего жителя. В один из дней ночью 2019-го мужчина пытался обворовать церковь.

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КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
16 дек 2019 в 17:45

Самозанятые?

Фото пользователя
16 дек 2019 в 15:06

Особенности национальной ....

Салтыков-Щедрин
16 дек 2019 в 13:18

Этим человечкам всё равно: кто у них президент. Они сами себе и другим жизнь раскрасят в коричневый цвет.