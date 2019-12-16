В Ярославской области у всех на глазах утащили рельсы с железной дороги

— В настоящее время проводится проверка, выясняются подробности происходящего, — сообщили в управлении МВД России по Ярославской области.

Общественник не смог на это смотреть спокойно и обратился в полицию.

— Украденные рельсы увозят КАМАЗами, — рассказал общественник Михаил Волхонский. — Рабочие разбирали железную дорогу все выходные и продолжают это делать сейчас.

В Ярославской области рабочие разбирают железную дорогу. Речь идет об участке полотна в Рыбинске, от микрорайона Волжского до ГЭС.

Если выяснится, что никакого договора нет или документ составлен лишь для отвода глаз, то будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела и привлечении организаторов работ к ответственности.



Тем временем в Переславле-Залесском завершили расследование уголовного дела в отношении местного 51-летнего жителя. В один из дней ночью 2019-го мужчина пытался обворовать церковь.