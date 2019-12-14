«Готовься к бутылке»: в соцсетях затравили школьников, устроивших расправу над сверстником

Историю с избиением подростка в Ярославской области вовсю обсуждают в соцсетях. Комментарии к материалу ужасают — люди требуют расправы над детьми, которые измывались над сверстником.
Но дело пошло дальше. Пользователи в соцсетях нашли страничку девушки, присутствовавшей при избиении (вероятно, она и снимала на видео всё происходящее). У школьницы несколько аккаунтов, под одним из них появились угрожающие комментарии.
А вот нападавший подросток закрыл свою страницу от посторонних глаз.
Что делать, если подросток стал жертвой травли? Об этом мы говорили с психологом Анастасией Береневой, готовя другой материал о травле. Но её совет пригодится родителям и в этой ситуации, пожалуй.
— Травля и насилие недопустимы. Дайте понять ребенку, подростку, что это плохо, что он вправе рассказать о происходящем, если с ним случилось это. Что насмешки, бестактные комментарии, угрозы — все это зачатки травли, их важно и нужно пресекать. Научите способам словесной самозащиты, как постоять за себя, — советует Анастасия Беренева.
Было ли травлей само избиение, пока непонятно. В школьных кругах ходил слух, что избитый мальчик — не жертва школьного буллинга, а пострадал из-за девушки. Нападавший подросток эту версию отрицает. Но и не называет других мотивов.