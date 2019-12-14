«Готовься к бутылке»: в соцсетях затравили школьников, устроивших расправу над сверстником

Подростка пинали ногами, а девочка снимала видео на телефон Фото: Тутаев Подслушано / Vk.com

Историю с избиением подростка в Ярославской области вовсю обсуждают в соцсетях. Комментарии к материалу ужасают — люди требуют расправы над детьми, которые измывались над сверстником. Но дело пошло дальше. Пользователи в соцсетях нашли страничку девушки, присутствовавшей при избиении (вероятно, она и снимала на видео всё происходящее). У школьницы несколько аккаунтов, под одним из них появились угрожающие комментарии.

В комментариях — одни грязные ругательства Фото: Vk.com

В соцсетях быстро вычислили участников расправы Фото: Vk.com

А вот нападавший подросток закрыл свою страницу от посторонних глаз. Что делать, если подросток стал жертвой травли? Об этом мы говорили с психологом Анастасией Береневой, готовя другой материал о травле. Но её совет пригодится родителям и в этой ситуации, пожалуй.

