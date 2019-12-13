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Криминал Избили подростка в Тутаеве

«Это культ насилия»: скандал с избиением ребёнка в Тутаеве дошёл до детского омбудсмена

Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области прокомментировал произошедшее

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Детский омбудсмен Михаил Крупин тоже займется этой историей

Детский омбудсмен Михаил Крупин тоже займется этой историей

В Ярославской области детский омбудсмен Михаил Крупин высказался по поводу скандала в Тутаеве, где 14-летний подросток зверски избил сверстника.

— В данном видео мною усматривается пропаганда культа жестокости и насилия. Виновные лица должны понести справедливое наказание. Подобные деяния недопустимы, — сказал Михаил Крупин.

Уполномоченный по правам ребенка заявил, что проводит проверку по факту размещенного в СМИ видео с избиением подростка. Делом также занялся Следственный комитет. А в местном департаменте образования рассказали, что известно о нападавшем мальчике — очень непростой подросток.

Скандал в Тутаеве разразился, когда в соцсетях появилось видео: один подросток избивает ногами и руками другого на глазах у сверстников. Дети не испытывают сочувствия к жертве, одна из девочек, хихикая, снимала всё на видео.

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КОММЕНТАРИИ (14)

Гость
13 дек 2019 в 19:54

Это во всем виноват телевизор, а не интернет, то что дети играют по сети в игрушки, на заднем фоне родители постоянно смотрят Первый канал, Россия1, Нтв и т.д.! На каждом канале показывают Ненависть и Насилие! Так что граждане необязательно выкидывать телевизор( если старый, то можно), а просто отрежьте антенну!

Гость
13 дек 2019 в 19:29

Омбудсмен усмотрел в видео "пропаганду культа"? А может, организацию секты? Или подготовку заговора? Молчал бы. Это жестокость и насилие безо всяких "культов" и "пропаганд". Зато омбудсмен языком почесал и рассказал, какие слова знает.

Гость
13 дек 2019 в 18:34

Сволочи.....