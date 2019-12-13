«Это культ насилия»: скандал с избиением ребёнка в Тутаеве дошёл до детского омбудсмена

Гость 13 дек 2019 в 19:54

Это во всем виноват телевизор, а не интернет, то что дети играют по сети в игрушки, на заднем фоне родители постоянно смотрят Первый канал, Россия1, Нтв и т.д.! На каждом канале показывают Ненависть и Насилие! Так что граждане необязательно выкидывать телевизор( если старый, то можно), а просто отрежьте антенну!