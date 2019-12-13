«Это культ насилия»: скандал с избиением ребёнка в Тутаеве дошёл до детского омбудсмена

В Ярославской области детский омбудсмен Михаил Крупин высказался по поводу скандала в Тутаеве, где 14-летний подросток зверски избил сверстника.
— В данном видео мною усматривается пропаганда культа жестокости и насилия. Виновные лица должны понести справедливое наказание. Подобные деяния недопустимы, — сказал Михаил Крупин.
Уполномоченный по правам ребенка заявил, что проводит проверку по факту размещенного в СМИ видео с избиением подростка. Делом также занялся Следственный комитет. А в местном департаменте образования рассказали, что известно о нападавшем мальчике — очень непростой подросток.
Скандал в Тутаеве разразился, когда в соцсетях появилось видео: один подросток избивает ногами и руками другого на глазах у сверстников. Дети не испытывают сочувствия к жертве, одна из девочек, хихикая, снимала всё на видео.