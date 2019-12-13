Бил заключённого по голове: суд продлил домашний арест фигуранту дела о пытках в ярославской колонии

У Сергея Ефремова есть ребенок

Сегодня Заволжский районный суд в Ярославле продлил домашний арест бывшему сотруднику ИК-1 — 32-летнему Сергею Ефремову.

— Арест продлён на период с 5 марта, — рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда.

Ефремов, в отличие от своих бывших коллег по колонии, вину признал, начал сотрудничать со следствием, когда вскрылась история с пытками заключённых. Он признался, что бил заключённого Евгения Макарова по голове.

— Ефремов заключил досудебное соглашение со следствием, признал вину и дал показания на других сотрудников колонии, участвовавших в пытках, — рассказали в «Общественном вердикте».

