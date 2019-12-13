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Криминал Пытки в колонии

Бил заключённого по голове: суд продлил домашний арест фигуранту дела о пытках в ярославской колонии

Сергей Ефремов пошёл на сделку со следствием

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У Сергея Ефремова есть ребенок

У Сергея Ефремова есть ребенок

Сегодня Заволжский районный суд в Ярославле продлил домашний арест бывшему сотруднику ИК-1 — 32-летнему Сергею Ефремову.

— Арест продлён на период с 5 марта, — рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда.

Ефремов, в отличие от своих бывших коллег по колонии, вину признал, начал сотрудничать со следствием, когда вскрылась история с пытками заключённых. Он признался, что бил заключённого Евгения Макарова по голове. 

— Ефремов заключил досудебное соглашение со следствием, признал вину и дал показания на других сотрудников колонии, участвовавших в пытках, — рассказали в «Общественном вердикте».

У Ефремова есть четырехлетний сын. Мужчину забрали на следующий день после дня рождения ребенка. Ефремов раньше не привлекался. У него высшее юридическое образование, в органах прослужил 10 лет.

На первом суде, где избирали меру пресечения, адвокат Ефремова говорил следующее:

— Каждый может оступиться, не надо сразу топить человека. С момента преступления прошёл год. Всё это время он исправно вёл службу.

Скандал в Ярославле разразился, когда в СМИ попало видео о чудовищных пытках в колонии № 1 в Заволжском районе. На видео несколько сотрудников жестоко избивают заключённого Евгения Макарова — бьют его по пяткам палками, выкручивают руки. Мужчина кричит от боли. Видео вынесли на публику активисты правозащитного фонда «Общественный вердикт». После этого в колонии прошли проверки, Следственный комитет возбудил уголовное дело, 17 человек в колонии отстранили от работы, шесть человек задержали. Начали проверять и того самого следователя, который год назад после первой жалобы заключенного Макарова отказал в возбуждении уголовного дела.

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пытки в колонии
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КОММЕНТАРИИ (2)

Мария
13 дек 2019 в 12:33

Подобное лечить подобным-просто посадить его в камеру к заключенным и пусть свою силу показывает в равных условиях...а то оденут форму и все крутые.а как что в штаны наложат...герои!