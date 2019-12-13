Бил заключённого по голове: суд продлил домашний арест фигуранту дела о пытках в ярославской колонии

Сегодня Заволжский районный суд в Ярославле продлил домашний арест бывшему сотруднику ИК-1 — 32-летнему Сергею Ефремову.
— Арест продлён на период с 5 марта, — рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда.
Ефремов, в отличие от своих бывших коллег по колонии, вину признал, начал сотрудничать со следствием, когда вскрылась история с пытками заключённых. Он признался, что бил заключённого Евгения Макарова по голове.
— Ефремов заключил досудебное соглашение со следствием, признал вину и дал показания на других сотрудников колонии, участвовавших в пытках, — рассказали в «Общественном вердикте».
У Ефремова есть четырехлетний сын. Мужчину забрали на следующий день после дня рождения ребенка. Ефремов раньше не привлекался. У него высшее юридическое образование, в органах прослужил 10 лет.
На первом суде, где избирали меру пресечения, адвокат Ефремова говорил следующее:
— Каждый может оступиться, не надо сразу топить человека. С момента преступления прошёл год. Всё это время он исправно вёл службу.
Скандал в Ярославле разразился, когда в СМИ попало видео о чудовищных пытках в колонии