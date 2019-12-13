В Тутаеве жестоко избили ребёнка: за дело взялись следователи

Ярославские следователи организовали доследственную проверку скандального происшествия в Тутаеве, где один подросток жестоко избил другого.

— В СМИ появились сообщения о том, что в городе Тутаеве 14-летний подросток избил 13-летнего мальчика, произошедшее фиксировалось на видео. По сообщениям СМИ о причинении телесных повреждений мальчику следственными органами Следственного комитета России по Ярославской области организована доследственная проверка. Также инициирован вопрос об изъятии уже имеющегося материала проверки по данному факту из органов внутренних дел и принятии к своему производству, — рассказали в СУ СКР по Ярославской области.