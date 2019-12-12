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Криминал Пытки в колонии

Били и пытали заключённых: суд не смягчил меру пресечения экс-сотрудникам колонии

Продолжение громкого уголовного дела в ИК-1 Ярославля

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Как рассказали в суде, в деле около 40 томов

Как рассказали в суде, в деле около 40 томов

В Ярославле продолжается разбирательство по скандалу о пытках в первой колонии на Резинотехнике. Видео с кадрами, как колотят заключённого Евгения Макарова, попало в интернет, после чего около 20 сотрудников колонии были уволены, а затем стали фигурантами уголовного дела. Многие находятся в СИЗО уже больше года. Сегодня, 12 декабря, Ярославский областной суд рассматривал меру пресечения для двоих — Д. Никитенко и С. Зиябова. Они останутся в СИЗО.

— Суд продлил срок содержания под стражей на 24 дня — до 13 января 2020 года, — сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Этих бывших сотрудников колонии подозревают в насилии в отношении трёх других заключённых ИК-1: Николаева А., Гукасяна А., Костоева М.

Дело о пытках движется к развязке. Кому-то из участников осталось дочитать четыре, кому-то — шесть томов дела. Всего, как рассказали в суде, в деле около 40 томов. 

Напомним, что скандал в Ярославле разразился, когда в СМИ попало видео о чудовищных пытках в колонии № 1 в Заволжском районе. На кадрах с записи камер видно, как сотрудники жестоко избивают заключённого Евгения Макарова. Его били палками по пяткам, выкручивали руки, а заключенный не мог сопротивляться и просто кричал от боли. Видео вынесли на публику активисты правозащитного фонда «Общественный вердикт». После этого в колонии прошли проверки, Следственный комитет возбудил уголовное дело, 17 человек в колонии отстранили от работы, шесть человек задержали. Начали проверять и того самого следователя, который год назад после первой жалобы заключенного Макарова отказал в возбуждении уголовного дела.

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пытки в колониитюрьма
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КОММЕНТАРИИ (1)

Зиг Заг
12 дек 2019 в 15:11

нуу , попались на камеру , тут уж надо увольнят и наказывать , а так прям удивили событием , у нам вообще пока не снимут и не выложат , типа ничего не происходит