Били и пытали заключённых: суд не смягчил меру пресечения экс-сотрудникам колонии

В Ярославле продолжается разбирательство по скандалу о пытках в первой колонии на Резинотехнике. Видео с кадрами, как колотят заключённого Евгения Макарова, попало в интернет, после чего около 20 сотрудников колонии были уволены, а затем стали фигурантами уголовного дела. Многие находятся в СИЗО уже больше года. Сегодня, 12 декабря, Ярославский областной суд рассматривал меру пресечения для двоих — Д. Никитенко и С. Зиябова . Они останутся в СИЗО.



— Суд продлил срок содержания под стражей на 24 дня — до 13 января 2020 года, — сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.



Этих бывших сотрудников колонии подозревают в насилии в отношении трёх других заключённых ИК-1: Николаева А ., Гукасяна А. , Костоева М .



Дело о пытках движется к развязке. Кому-то из участников осталось дочитать четыре, кому-то — шесть томов дела. Всего, как рассказали в суде, в деле около 40 томов.

