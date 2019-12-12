12 декабря четверг
СЕЙЧАС -2°С
usd 63.57
eur 70.46
СЕЙЧАС -2°С
usd 63.57
eur 70.46

Все новости

Все новости
Криминал

Убью за машину: в Ярославской области женщина набросилась на пристава с топором

Дама пыталась защитить имущество мужа

785
2 Обсудить

Поделиться

Из-за машины чуть не лишили человека жизни

Из-за машины чуть не лишили человека жизни

В Ярославской области перед судом предстанет 41-летняя местная жительница, которая угрожала убить судебного пристава. В бой она пошла из-за машины мужа.

Всё случилось в деревне Судино Ростовского района. Сотрудница службы судебных приставов пришла изымать арестованный автомобиль. Но семья не захотела лишаться машины.

— Супруга несколько раз замахнулась на сотрудницу топором, — рассказали в Следственном комитете. — Угрожала убийством.

В отношении дамы возбудили уголовное дело, сейчас она под подпиской о невыезде. По второй части стать 296 Уголовного кодекса ей грозит до двух лет лишения свободы.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 2
  • УДИВЛЕНИЕ 1
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

приставыавто
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
12 дек 2019 в 13:11

Если тебя унижали в детстве, стань судебным приставам и отомсти им

гость
12 дек 2019 в 13:48

В долг берёшь чужие,а отдавать своё.👍😁😜😂😎