Убью за машину: в Ярославской области женщина набросилась на пристава с топором

Из-за машины чуть не лишили человека жизни

В Ярославской области перед судом предстанет 41-летняя местная жительница, которая угрожала убить судебного пристава. В бой она пошла из-за машины мужа.

Всё случилось в деревне Судино Ростовского района. Сотрудница службы судебных приставов пришла изымать арестованный автомобиль. Но семья не захотела лишаться машины.

— Супруга несколько раз замахнулась на сотрудницу топором, — рассказали в Следственном комитете. — Угрожала убийством.

В отношении дамы возбудили уголовное дело, сейчас она под подпиской о невыезде. По второй части стать 296 Уголовного кодекса ей грозит до двух лет лишения свободы.