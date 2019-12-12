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Криминал

Директор школы, где совращали ребёнка, прокомментировал случившееся

Что изменилось в учебном заведении в Ярославской области, когда разразился скандал

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В Ярославской области дикая история в одной из школ — ученик 9-го класса совращал мальчика-первоклашку. Мы связались с руководителем учебного заведения и получили комментарий.

— Мы сами вызвали полицию и пустили сотрудников правоохранительных органов, когда узнали о случившемся, — рассказывает директор школы. — В школе у нас установлено видеонаблюдение, но мы приняли решение увеличить количество камер. Также с детьми регулярно работает психолог.

Также в школе рассказали, что первоклассник продолжает учиться в том же классе. Администрация учебного заведения сделала всё возможное, чтобы случившееся не отразилось негативно на судьбе ребёнка.

Когда вся история всплыла, родители первоклассника обратились в правоохранительные органы. И подросток-старшеклассник угодил за решётку.

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