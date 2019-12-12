Директор школы, где совращали ребёнка, прокомментировал случившееся

В Ярославской области дикая история в одной из школ — ученик 9-го класса совращал мальчика-первоклашку. Мы связались с руководителем учебного заведения и получили комментарий.



— Мы сами вызвали полицию и пустили сотрудников правоохранительных органов, когда узнали о случившемся, — рассказывает директор школы. — В школе у нас установлено видеонаблюдение, но мы приняли решение увеличить количество камер. Также с детьми регулярно работает психолог.



Также в школе рассказали, что первоклассник продолжает учиться в том же классе. Администрация учебного заведения сделала всё возможное, чтобы случившееся не отразилось негативно на судьбе ребёнка.

