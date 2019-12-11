Заманил планшетом: в Ярославской области девятиклассник совращал мальчика-первоклассника

Вопиющий случай произошёл в Рыбинском районе Ярославской области. Ученик 9-го класса домогался до мальчика-первоклассника.
— Подросток трогал первоклашку и пытался раздевать, — говорит источник 76.RU.
По информации издания, первоклашку подросток заманил планшетом. Маленький ребенок, как говорят местные, сопротивлялся домогательству.
Когда эта история всплыла, родители первоклассника обратились в правоохранительные органы. И подросток угодил за решётку.
— В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые следственные действия, подросток содержится под стражей, — сообщили в СУ СКР по Ярославской области.
Недавно к следователям попало ещё одно громкое уголовное дело. Там фигурантом проходит 59-летний мужчина, который подозревается в насилии над 12-летним мальчиком.