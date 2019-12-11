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Криминал Эксклюзив

Заманил планшетом: в Ярославской области девятиклассник совращал мальчика-первоклассника

Подробности скандала в одной из небольших школ региона

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И подозреваемый, и пострадавший ребёнок учились в одной школе

И подозреваемый, и пострадавший ребёнок учились в одной школе

Вопиющий случай произошёл в Рыбинском районе Ярославской области. Ученик 9-го класса домогался до мальчика-первоклассника.

— Подросток трогал первоклашку и пытался раздевать, — говорит источник 76.RU.

По информации издания, первоклашку подросток заманил планшетом. Маленький ребенок, как говорят местные, сопротивлялся домогательству.

Когда эта история всплыла, родители первоклассника обратились в правоохранительные органы. И подросток угодил за решётку.

— В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые следственные действия, подросток содержится под стражей, — сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

Недавно к следователям попало ещё одно громкое уголовное дело. Там фигурантом проходит 59-летний мужчина, который подозревается в насилии над 12-летним мальчиком.

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криминалнасилие
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КОММЕНТАРИИ (5)

Гость
11 дек 2019 в 23:57

Эй " спец" помолчал бы . Тебе мало убитых и изнасилованных детей ??? Молчи .

Гость
11 дек 2019 в 23:56

Зачем ? Мда , пусть доучивается в " загородном саду" . Он просто опасен . Психа не переделаешь . Если не убить .

гость
11 дек 2019 в 21:11

Михаил Контуев, вы бы лучше про темень в городе написали, да по жестче. А эта тема - тема специальных изданий