Истязала четырёхлетнего малыша: приемная мать, привязывавшая сына к столбу за шею, пойдет под суд

— По данным следствия, злоумышленница, являясь опекуном четырехлетнего мальчика, действуя умышленно, из чувства личной неприязни с апреля по июль неоднократно привязывала мальчика веревкой за различные части тела в помещениях дома по месту жительства. Тем самым она нарушала его свободу передвижения, а также причиняла ребенку физическую боль и психические страдания, — рассказала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета по Ярославской области Кристина Гузовская.

За этой формулировкой кроется большая семейная драма.

В доме в Мышкинском районе жила большая семья — мама, папа и шестеро детей. Они приемные, в том числе 4-летний мальчик. Справиться с малышом-непоседой родители почему-то не могли. И нашли способ — привязать ребенка за шею к столбу. Почему за шею? У главы семейства нашлось объяснение.

— Мальчишка у нас гиперактивный, хулиганистый. В угол ставить пробовали — не вариант. Он убегал оттуда. И было принято решение его привязывать. За шею, конечно, это неправильно было. Но когда за руку привязывали, он развязывался всё время, — рассказывал глава семейства Андрей в интервью корреспондентам 76.RU.

Мальчика наказывали за то, что он без спроса таскал конфеты, бегал по соседям, побирался. Соседи не жаловались, но родители посчитали, что такое поведение непозволительно.



— Мы ему объясняли, что брать без спроса нехорошо. Если ты что-то хочешь, пожалуйста, но спроси сначала. Мы всех детей хорошо кормили, и у нас для всех всего поровну. Если в большой семье позволения спрашивать не будут, то все сладости через неделю закончатся, — рассуждает Андрей.

