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Криминал

Мать двоих детей избила полицейского в Брагино

Женщина в Ярославле попала сразу под две уголовные статьи

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Женщина устроила разборки и пыталась вырваться из наручников&nbsp;<br><br>&nbsp;

Женщина устроила разборки и пыталась вырваться из наручников 

 

В Ярославле по уголовной статье о применении насилия в отношении представителя власти судили 36-летнюю мать двоих детей. Случай, за который теперь будет расплачиваться женщина, произошёл в Дзержинском районе. Здесь на проспекте Дзержинского полицейские остановили «Тойоту», за рулём которой был пьяный мужчина. Пока полицейские допрашивали его, из автомобиля вышла дама и устроила разборки. 

— Женщина стала толкать одного из полицейских. На неё надели наручники. Женщина нецензурно высказывалась в адрес полиции, чем унизила их честь и достоинство. Кроме того, сопротивляясь, она нанесла удар головой в грудь и не менее десяти ударов ногами по ногам полицейского, — рассказали в прокуратуре Дзержинского района Ярославля. 

Теперь на матери маленьких детей висит сразу два уголовных дела: за оскорбление власти и применение насилия к представителю власти. Её оштрафовали на 10 тысяч рублей. 

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полицияоскорбление власти
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КОММЕНТАРИИ (2)

Иван
10 дек 2019 в 18:50

Вот что перекрытие Тутаевского шоссе с людьми делает!

Гость
10 дек 2019 в 18:35

Бедный униженный полицейский.