Мать двоих детей избила полицейского в Брагино

В Ярославле по уголовной статье о применении насилия в отношении представителя власти судили 36-летнюю мать двоих детей. Случай, за который теперь будет расплачиваться женщина, произошёл в Дзержинском районе. Здесь на проспекте Дзержинского полицейские остановили «Тойоту», за рулём которой был пьяный мужчина. Пока полицейские допрашивали его, из автомобиля вышла дама и устроила разборки.

— Женщина стала толкать одного из полицейских. На неё надели наручники. Женщина нецензурно высказывалась в адрес полиции, чем унизила их честь и достоинство. Кроме того, сопротивляясь, она нанесла удар головой в грудь и не менее десяти ударов ногами по ногам полицейского, — рассказали в прокуратуре Дзержинского района Ярославля.