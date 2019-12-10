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Криминал

«Кричал и полз к детской площадке»: ярославцы рассказали об убийстве охранника в Брагино

Жители района в ужасе от случившегося и обходят площадку стороной

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На месте, где, по словам жителей, лежал парень, до сих пор лежат перчатки после работы скорой&nbsp;

На месте, где, по словам жителей, лежал парень, до сих пор лежат перчатки после работы скорой 

В Дзержинском районе Ярославля ножом закололи охранника букмекерской конторы. Убийство произошло в ночь с воскресенья на понедельник на Ленинградском проспекте. Сейчас следователи разбираются в произошедшем, связывая налёт на круглосуточную букмекерскую контору с серией других грабежей на районе. 

А мы выехали на место преступления. 

— Жители рассказывают, что парнишка был совсем молодой, — говорит продавщица одного из магазинов по-соседству с конторой. — На него напали ближе к утру. 

— Мужчина кричал от боли, звал на помощь. Видимо, не смог долго идти, полз до детской площадки, потому что на земле остались странные следы — говорят жители окрестных домов. 

Саму букмекерскую контору закрывать после случившегося не стали. 

— Нападавший пришел сюда впервые, — рассказал новый охранник организации. — Видимо, просто хотел обогатиться. 

К сожалению, убийца смог сбежать с места преступления, а на детской площадке до сих пор лежат резиновые перчатки, которые остались после работы скорой помощи. Родители и дети теперь обходят площадку стороной.

— Возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса — «Разбой» и «Убийство», — уточнили в СУ СКР по Ярославской области. — В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего и установление и задержание лица, причастного к совершению преступления.

Если вы что-то знаете о случившемся, расскажите нам, присылайте фото и видео на почту: 76@rugion.ru или во Вконтакте.

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КОММЕНТАРИИ (4)

Гость
10 дек 2019 в 18:12

Бывший ресторан «Звездный», ужасная подсветка конторы Фонбет. А перчатки разве не должны утилизировать как опасный предмет?

Навэльный
10 дек 2019 в 18:16

Лишь бы вовик с ком потом жили

Сулейман
10 дек 2019 в 18:08

Путинская стабильность