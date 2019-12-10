«Кричал и полз к детской площадке»: ярославцы рассказали об убийстве охранника в Брагино

В Дзержинском районе Ярославля ножом закололи охранника букмекерской конторы. Убийство произошло в ночь с воскресенья на понедельник на Ленинградском проспекте. Сейчас следователи разбираются в произошедшем, связывая налёт на круглосуточную букмекерскую контору с серией других грабежей на районе.
А мы выехали на место преступления.
— Жители рассказывают, что парнишка был совсем молодой, — говорит продавщица одного из магазинов по-соседству с конторой. — На него напали ближе к утру.
— Мужчина кричал от боли, звал на помощь. Видимо, не смог долго идти, полз до детской площадки, потому что на земле остались странные следы — говорят жители окрестных домов.
Саму букмекерскую контору закрывать после случившегося не стали.
— Нападавший пришел сюда впервые, — рассказал новый охранник организации. — Видимо, просто хотел обогатиться.
К сожалению, убийца смог сбежать с места преступления, а на детской площадке до сих пор лежат резиновые перчатки, которые остались после работы скорой помощи. Родители и дети теперь обходят площадку стороной.
— Возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса — «Разбой» и «Убийство», — уточнили в СУ СКР по Ярославской области. — В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего и установление и задержание лица, причастного к совершению преступления.