«Кричал и полз к детской площадке»: ярославцы рассказали об убийстве охранника в Брагино

На месте, где, по словам жителей, лежал парень, до сих пор лежат перчатки после работы скорой

В Дзержинском районе Ярославля ножом закололи охранника букмекерской конторы. Убийство произошло в ночь с воскресенья на понедельник на Ленинградском проспекте. Сейчас следователи разбираются в произошедшем, связывая налёт на круглосуточную букмекерскую контору с серией других грабежей на районе.

А мы выехали на место преступления.

— Жители рассказывают, что парнишка был совсем молодой, — говорит продавщица одного из магазинов по-соседству с конторой. — На него напали ближе к утру.



— Мужчина кричал от боли, звал на помощь. Видимо, не смог долго идти, полз до детской площадки, потому что на земле остались странные следы — говорят жители окрестных домов.