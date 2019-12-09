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Криминал Обзор

Следственный комитет показал фото из уголовных дел: как живут те, кто убивает

Подборка с мест преступлений в Ярославской области

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Квартиры в жутком запущении

Квартиры в жутком запущении

В Ярославле следственное управление Следственного комитета с недавних пор начало иллюстрировать свои новости документальными фото. Выкладывают снимки с мест преступления. Квартиры выглядят жутковато. Собственно, понятно, почему почти в каждой новости про убийства в таких домах есть приписка «в ходе совместного распития».

1

Квартира на Урицкого

Мужчина выпивал в гостях у друга, они поссорились, и гость ударил хозяина дома ножом в грудь. Мужчина умер. 

2

Квартира в доме на Школьной

Двое мужчин выпивали, переругались, и один задушил другого брючным ремнём

3

Дом в Тутаевском районе

Мужчина пришёл в гости к соседу, они выпили. А затем гость ударил хозяина дома стулом по голове. Хозяин умер на месте.

4

Гараж в Рыбинске

Женщина жила с любимым в гараже. Вечером выпили, поссорились, и она несколько раз ударила мужчину в грудь ножом. Он умер в этом же гараже.

5

Дом в поселке Дубки в Ярославском районе

В этом доме компания из пяти человек выпила стеклоомывайку. Трое умерли в доме, еще двое скончались в больнице.

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