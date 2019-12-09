Следственный комитет показал фото из уголовных дел: как живут те, кто убивает

1
Квартира на Урицкого
Мужчина выпивал в гостях у друга, они поссорились, и гость ударил хозяина дома ножом в грудь. Мужчина умер.
2
Квартира в доме на Школьной
Двое мужчин выпивали, переругались, и один задушил другого брючным ремнём
3
Дом в Тутаевском районе
Мужчина пришёл в гости к соседу, они выпили. А затем гость ударил хозяина дома стулом по голове. Хозяин умер на месте.
4
Гараж в Рыбинске
Женщина жила с любимым в гараже. Вечером выпили, поссорились, и она несколько раз ударила мужчину в грудь ножом. Он умер в этом же гараже.
5
Дом в поселке Дубки в Ярославском районе
В этом доме компания из пяти человек выпила стеклоомывайку. Трое умерли в доме, еще двое скончались в больнице.