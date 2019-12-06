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Криминал Избили таксиста

Были лужи крови: пассажира, порезавшего водителя «Яндекс.Такси», отправили в психбольницу

Финал громкого дела в Ярославской области

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Буйного пассажира повязали на месте

Буйного пассажира повязали на месте

В Ярославле суд отправил в психбольницу 35-летнего мужчину, который избил и изрезал водителя такси.

— Пассажир нанёс водителю множественные удары фрагментом металлического лезвия и металлическим прутом в область головы, шеи, груди и рук, причинив тяжкий вред здоровью потерпевшего. Противоправные действия мужчины были пресечены сотрудниками правоохранительных органов, — рассказали в СУ СКР по Ярославской области.

Во время следствия пассажиру провели психиатрическую экспертизу и признали невменяемым. Сам он говорил следователям, что ехал уставшим и в какой-то момент ему показалось, что водитель везёт его не в ту сторону. Он попросил остановить машину, но сделать это было невозможно — автомобиль ехал по Юбилейному виадуку. Тогда пассажир набросился на водителя. Место преступления выглядело страшно — вся машина была залита кровью.

— Произошедшее в Ярославле — чудовищно. Человек, который избил водителя, до этого инцидента никогда не пользовался сервисом «Яндекс.Такси» и больше не сможет — мы заблокировали его. Судя по видео, мужчину задержала полиция. Водитель, вероятнее всего, сейчас находится в больнице: связаться с ним нам пока не удалось. Вместе с таксопарком-партнером, в котором работает водитель, мы решаем, как помочь пострадавшему, — рассказали в пресс-службе «Яндекс.Такси».

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избили таксистаЯндекс.Таксикриминал
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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
6 дек 2019 в 15:33

У 76.ру праздник. Господи, прости за кощунство.

Диолигия
6 дек 2019 в 14:27

Новость - свежак)))