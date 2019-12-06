Были лужи крови: пассажира, порезавшего водителя «Яндекс.Такси», отправили в психбольницу

Буйного пассажира повязали на месте Фото: Первый Ярославский автопортал / Vk.com, личная страничка подозреваемого

В Ярославле суд отправил в психбольницу 35-летнего мужчину, который избил и изрезал водителя такси. — Пассажир нанёс водителю множественные удары фрагментом металлического лезвия и металлическим прутом в область головы, шеи, груди и рук, причинив тяжкий вред здоровью потерпевшего. Противоправные действия мужчины были пресечены сотрудниками правоохранительных органов, — рассказали в СУ СКР по Ярославской области.



Фото: Первый Ярославский автопортал / Vk.com

Во время следствия пассажиру провели психиатрическую экспертизу и признали невменяемым. Сам он говорил следователям, что ехал уставшим и в какой-то момент ему показалось, что водитель везёт его не в ту сторону. Он попросил остановить машину, но сделать это было невозможно — автомобиль ехал по Юбилейному виадуку. Тогда пассажир набросился на водителя. Место преступления выглядело страшно — вся машина была залита кровью.