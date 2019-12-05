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Криминал

На «Ярославле-Главном» задержали федерального преступника

Мужчина больше двух лет скрывался от полиции

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Преступника заметили сотрудники транспортной полиции

Преступника заметили сотрудники транспортной полиции

На железнодорожном вокзале «Ярославль-Главный» сотрудники транспортной полиции задержали 44-летнего мужчину. Житель Иваново больше двух лет находился в федеральном розыске.

— Он скрывался от правоохранительных органов за мошенничество, совершенное организованной группой лиц в Ростовской области, — рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Северо-Западному Федеральному округу. — Ранее он привлекался к уголовной ответственности за изнасилование. Регулярно подвергался административному наказанию за нарушения Правил дорожного движения.

Мужчину заключили под стражу.

Весной на железнодорожном вокзале в Ярославле удалось задержать мужчину, который полгода бегал от полиции.

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вокзалфедеральный розыск
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