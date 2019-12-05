Мужчине, который порезал любимую и убил друга, вынесли приговор

В Тутаеве Ярославской области 30-летнему мужчине вынесли приговор за жестокую расправу, которую он устроил в доме друга.



Всё случилось в июле этого года. Житель Тутаева решил провести вечер в компании друзей и отправился в гости. На столе стоял алкоголь, Мужчина изрядно напился. Во время посиделок он поругался со своей 32-летней любовницей. Схватил нож и порезал ей плечо, ударил в поясницу. К счастью, порезы оказались неглубокими. Мужчина продолжил выпивать, но спустя некоторое время завязалась ссора с 51-летнем приятелем. В дело снова пошёл нож. В этот раз всё закончилось трагически. Мужчина несколько раз ударил своего друга ножом в грудь и изрезал лицо. Травмы, которые получил 51-летний мужчина, оказались несовместимы с жизнью.

