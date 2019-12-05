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Криминал

Мужчине, который порезал любимую и убил друга, вынесли приговор

Житель Ярославской области пришел в гости к приятелям и устроил поножовщину

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Мужчина схватился за кухонный нож и убил своего приятеля&nbsp;

Мужчина схватился за кухонный нож и убил своего приятеля 

В Тутаеве Ярославской области 30-летнему мужчине вынесли приговор за жестокую расправу, которую он устроил в доме друга.

Всё случилось в июле этого года. Житель Тутаева решил провести вечер в компании друзей и отправился в гости. На столе стоял алкоголь, Мужчина изрядно напился. Во время посиделок он поругался со своей 32-летней любовницей. Схватил нож и порезал ей плечо, ударил в поясницу. К счастью, порезы оказались неглубокими. Мужчина продолжил выпивать, но спустя некоторое время завязалась ссора с 51-летнем приятелем. В дело снова пошёл нож. В этот раз всё закончилось трагически. Мужчина несколько раз ударил своего друга ножом в грудь и изрезал лицо. Травмы, которые получил 51-летний мужчина, оказались несовместимы с жизнью.

— Мужчине назначено 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, — сообщили в следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области.

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поножовщиназастольекриминал
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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
5 дек 2019 в 16:06

Русская водка, что ты натворила!
Русская водка, ты меня сгубила!
а у нас кстати ликёроводочный открыли