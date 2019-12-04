4 декабря среда
СЕЙЧАС -1°С
usd 64.19
eur 71.11
СЕЙЧАС -1°С
usd 64.19
eur 71.11

Все новости

Все новости
Криминал
Опрос

«Смотрел на лапки и жалко было»: ярославца, который спасал собаку, обвинили в грабеже

Подробности запутанной истории

Поделиться

1 350
13 Обсудить
Собачку мужчина даже успел сводить к ветеринару

Собачку мужчина даже успел сводить к ветеринару

Хотел спасти собаку и попал под уголовное дело. Неоднозначная история произошла с ярославцем Игорем Совой в Дзержинском районе Ярославля. 

Игорь шел по дороге, когда увидел перед собой даму с собачкой. Дама, говорит, была пьяна. На поводке она тащила маленького йоркширского терьера. У мужчины защемило сердце.

— Она ее так на поводке закрутила, мне жалко собаку стало. Терьер лапками еле доставал до земли. Потом она его вообще посреди дороги бросила, — говорит Игорь. 

Мужчина решил — собаку надо спасать. Позвонил в полицию. И забрал терьера у женщины. 

— Да это и не моя собака вовсе, — вспоминает слова дамы Игорь. — Её хозяйка тут работает недалеко. Пойдём к ней тогда.

Владелица собаки кивнула — да, моя собака. А дальше понеслось странное.

— Я её попросил показать мне документы на животное. Если бы я увидел, что собака её, сразу бы отдал, — говорит Игорь. Но документов у женщины с собой не было. Собака осталась в руках мужчины. 

В полиции говорят, что женщина готова была показать мужчине документы на собачку, но он не оставил свой номер телефона и ушел, унеся пса. Игорь же говорит, что хозяйка собаки и слышать не хотела ни о каком телефоне, а требовала отдать собаку немедленно.

Мужчина ушёл. А женщина написала заявление в полицию. И туда же предоставила документ о том, что она — владелица терьера. Собаку женщине вернули. А Игорь теперь проходит (пока свидетелем) по статье «Грабёж». Собака стоит около 20–25 тысяч рублей. Игорь утверждает, что отбирать собаку и не думал — хотел вернуть, но чтобы наверняка — хозяйке. 

— В настоящее время расследуется уголовное дело по факту грабежа, устанавливаются все обстоятельства, — уточнили в УМВД по Ярославской области.

На чьей стороне вы в этой истории?

    По теме

    Автор

    оцените материал

    • ЛАЙК 1
    • СМЕХ 0
    • УДИВЛЕНИЕ 0
    • ГНЕВ 0
    • ПЕЧАЛЬ 0

    Поделиться

    Поделиться

    собака
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (13)

    Ксения
    4 дек 2019 в 19:32

    Я хозяйка собаки, и этот мужчина её просто украл. Мог вернуть, и не сделал этого. И должен ответить по по всей строгости закона.

    Ярославец
    4 дек 2019 в 19:30

    Стоимость собаки 25 тыс., так за здорово живешь просто забрал чужое имущество, да еще и цель благовидную придумал - помочь ведь желал бедной собачке, чего ж не вернул?

    СВА
    4 дек 2019 в 19:20

    Судя по статье мужик выгоды не искал. В чём обвинять то? Что-то правоохранителям заняться походу нечем