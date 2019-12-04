«Смотрел на лапки и жалко было»: ярославца, который спасал собаку, обвинили в грабеже

Мужчина решил — собаку надо спасать. Позвонил в полицию. И забрал терьера у женщины.

— Она ее так на поводке закрутила, мне жалко собаку стало. Терьер лапками еле доставал до земли. Потом она его вообще посреди дороги бросила, — говорит Игорь.

Игорь шел по дороге, когда увидел перед собой даму с собачкой. Дама, говорит, была пьяна. На поводке она тащила маленького йоркширского терьера. У мужчины защемило сердце.

Хотел спасти собаку и попал под уголовное дело. Неоднозначная история произошла с ярославцем Игорем Совой в Дзержинском районе Ярославля.

— Да это и не моя собака вовсе, — вспоминает слова дамы Игорь. — Её хозяйка тут работает недалеко. Пойдём к ней тогда.

Владелица собаки кивнула — да, моя собака. А дальше понеслось странное.

— Я её попросил показать мне документы на животное. Если бы я увидел, что собака её, сразу бы отдал, — говорит Игорь. Но документов у женщины с собой не было. Собака осталась в руках мужчины.

В полиции говорят, что женщина готова была показать мужчине документы на собачку, но он не оставил свой номер телефона и ушел, унеся пса. Игорь же говорит, что хозяйка собаки и слышать не хотела ни о каком телефоне, а требовала отдать собаку немедленно.

Мужчина ушёл. А женщина написала заявление в полицию. И туда же предоставила документ о том, что она — владелица терьера. Собаку женщине вернули. А Игорь теперь проходит (пока свидетелем) по статье «Грабёж». Собака стоит около 20–25 тысяч рублей. Игорь утверждает, что отбирать собаку и не думал — хотел вернуть, но чтобы наверняка — хозяйке.



— В настоящее время расследуется уголовное дело по факту грабежа, устанавливаются все обстоятельства, — уточнили в УМВД по Ярославской области.