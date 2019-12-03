В Ярославле 9-летний мальчик, которого пытались похитить и увезти, назвал приметы машины

Стали известны новые подробности громкой истории в Ярославле, где неизвестный мужчина пытался похитить 9-летнего мальчика. Ребёнок вместе с отцом вчерашний день провели в полиции и Следственном комитете, а вечером поехали в тот самый двор, где всё произошло.
Отец школьника рассказал, что все случилось в районе обеда, когда ребенок возвращался домой от друга.
— Сын шел от друга домой через детскую площадку. По пути подобрал палку — ветку от малины, — рассказал Иван. — Ему перегородила путь легковушка с тонированными стеклами.
Отец мальчика рассказал, что сын его вспомнил наклейку — камней и реки — на двери красной машины, а в салоне на зеркале заднего вида висел ароматизатор, с эмблемой «Локомотива».
— Со стороны пассажирского места было открыто окно, мужчина в красной куртке скомандовал: «Быстро садись в машину»! Ребенок замер от испуга и сказал «нет», — рассказал Иван.
Ребенок рассказал полиции, что мужчина вышел из авто и схватил его за руку. Мальчик отдернул руку и смог увернуться..
— В этот момент сын переложил палку в правую руку и ткнул ей мужчине в пах. Когда тот упал на землю, мой побежал домой. Вдогонку мужчина крикнул ему: «Ну и иди на *** тогда!»
Иван рассказал, что мужчина, который чуть не похитил его сына, среднего телосложения, ростом примерно 170 сантиметров, а на вид ему до 35 лет. Одет был в красную куртку с четырьмя карманами, в синие спортивные штаны Adidas и ботинки. Лицо без бороды, усов, но из отличительных особенностей — зеленая челка, уложенная на бок. На щеке была царапина.