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Криминал

В Ярославле 9-летний мальчик, которого пытались похитить и увезти, назвал приметы машины

Ребёнок показал на месте, как всё произошло

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Похитить ребенка пытались среди бела дня

Похитить ребенка пытались среди бела дня

Стали известны новые подробности громкой истории в Ярославле, где неизвестный мужчина пытался похитить 9-летнего мальчика. Ребёнок вместе с отцом вчерашний день провели в полиции и Следственном комитете, а вечером поехали в тот самый двор, где всё произошло.

Отец школьника рассказал, что все случилось в районе обеда, когда ребенок возвращался домой от друга. 

— Сын шел от друга домой через детскую площадку. По пути подобрал палку — ветку от малины, — рассказал Иван. — Ему перегородила путь легковушка с тонированными стеклами. 

Отец мальчика рассказал, что сын его вспомнил наклейку — камней и реки — на двери красной машины, а в салоне на зеркале заднего вида висел ароматизатор, с эмблемой «Локомотива».

— Со стороны пассажирского места было открыто окно, мужчина в красной куртке скомандовал: «Быстро садись в машину»! Ребенок замер от испуга и сказал «нет», — рассказал Иван.

Ребенок рассказал полиции, что мужчина вышел из авто и схватил его за руку. Мальчик отдернул руку и смог увернуться..

— В этот момент сын переложил палку в правую руку и ткнул ей мужчине в пах. Когда тот упал на землю, мой побежал домой. Вдогонку мужчина крикнул ему: «Ну и иди на *** тогда!»

Иван рассказал, что мужчина, который чуть не похитил его сына, среднего телосложения, ростом примерно 170 сантиметров, а на вид ему до 35 лет. Одет был в красную куртку с четырьмя карманами, в синие спортивные штаны Adidas и ботинки. Лицо без бороды, усов, но из отличительных особенностей — зеленая челка, уложенная на бок. На щеке была царапина.

Если вы видели человека, который подходит под описание, сообщайте в редакцию — в личные сообщения нашей группы во «ВКонтакте». Или пишите в месенджеры (WhatsApp, Viber, Telegram) по номеру +7 (930) 127–23–59.

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КОММЕНТАРИИ (2)

Внучатый друг БоРатА
3 дек 2019 в 14:25

"В Ярославском районе в деревне Ивановский Перевоз" - это Ярославль? оО

Андрей
3 дек 2019 в 14:14

В Ярославле или в Ярославском районе?