В Ярославле 9-летний мальчик, которого пытались похитить и увезти, назвал приметы машины

Стали известны новые подробности громкой истории в Ярославле, где неизвестный мужчина пытался похитить 9-летнего мальчика. Ребёнок вместе с отцом вчерашний день провели в полиции и Следственном комитете, а вечером поехали в тот самый двор, где всё произошло.

Отец школьника рассказал, что все случилось в районе обеда, когда ребенок возвращался домой от друга.

— Сын шел от друга домой через детскую площадку. По пути подобрал палку — ветку от малины, — рассказал Иван. — Ему перегородила путь легковушка с тонированными стеклами.

