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Криминал

Наркобарон купил в Ярославской области три дома, чтобы выращивать коноплю

Полиция завершила расследование громкого дела

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Главарь банды для выращивания конопли купил три дома

Главарь банды для выращивания конопли купил три дома

Следственное управление УМВД России по Ярославской области завершило расследование уголовного дела о наркобанде. В нее входило семь человек. Группа занималась культивированием и сбытом наркосодержащих растений. В полиции говорят, что выращивание конопли бандой было поставлено на поток. Во главе бизнеса стоял 48-летний ярославец.

— Он приобрел три дома в Первомайском, Любимском и Даниловском районах. Оборудовал в них специальную систему освещения, полива и удобрения растений, приобрел дорогостоящий пресс для того, чтобы высушенные и измельченные части растений спрессовывать для более компактного хранения. Процесс контролировали люди, которые постоянно жили в этих домах. Для обеспечения безопасности помещения были оборудованы системами охраны. Два участника группы отвечали за сбыт продукции, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

В конце 2018 года банду задержали. Тогда в ходе операции изъяли более 450 кустов конопли и около 37 кг отдельных частей растений. В ходе расследования следователи провели 30 различных экспертиз. Все участники группы признали свою вину. Сейчас 10 томов уголовного дела передали в суд для вынесения приговора.

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наркотикиполиция
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КОММЕНТАРИИ (1)

Николя
3 дек 2019 в 10:33

Правильно говорят: "Самый большой вред от марихуаны, это быть с ней пойманным".
Не нравятся мне все эти двойные стандарты, водку можно, а самогон нет, Корвалол, Андипал можно, а фенобарбитал нет. Технический углерод, тормозные колодки, нефтепереработку можно, а Целлюлозу нет.