Наркобарон купил в Ярославской области три дома, чтобы выращивать коноплю

Следственное управление УМВД России по Ярославской области завершило расследование уголовного дела о наркобанде. В нее входило семь человек. Группа занималась культивированием и сбытом наркосодержащих растений. В полиции говорят, что выращивание конопли бандой было поставлено на поток. Во главе бизнеса стоял 48-летний ярославец.



— Он приобрел три дома в Первомайском, Любимском и Даниловском районах. Оборудовал в них специальную систему освещения, полива и удобрения растений, приобрел дорогостоящий пресс для того, чтобы высушенные и измельченные части растений спрессовывать для более компактного хранения. Процесс контролировали люди, которые постоянно жили в этих домах. Для обеспечения безопасности помещения были оборудованы системами охраны. Два участника группы отвечали за сбыт продукции, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

