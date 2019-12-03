«20 человек с ножами и битами»: новые подробности резни из-за девушки в кафе

Стали известны новые подробности жестоких разборок в кафе «Адмирал» в Большом Селе Ярославской области.

Как рассказал источник 76.RU, с местными дрались около 20 приезжих.

— У них с собой были бейсбольные биты и ножи, — уточнил источник.

После разборок в Большесельскую больницу привезли четырёх пострадавших местных жителей. Двое от госпитализации отказались (в том числе девушка с ножевым ранением ягодичной области). Два человека были госпитализированы: один — в Большесельскую больницу (его выписали вчера), второй — в Соловьевскую. У мужчины проникающее ранение живота, переломы.