«20 человек с ножами и битами»: новые подробности резни из-за девушки в кафе

Стали известны новые подробности жестоких разборок в кафе «Адмирал» в Большом Селе Ярославской области.
Как рассказал источник 76.RU, с местными дрались около 20 приезжих.
— У них с собой были бейсбольные биты и ножи, — уточнил источник.
После разборок в Большесельскую больницу привезли четырёх пострадавших местных жителей. Двое от госпитализации отказались (в том числе девушка с ножевым ранением ягодичной области). Два человека были госпитализированы: один — в Большесельскую больницу (его выписали вчера), второй — в Соловьевскую. У мужчины проникающее ранение живота, переломы.
Драка в кафе произошла после того, как несколько приезжих мужчин начали приставать к девушке. Местные парни бросились защищать даму и выгнали настырных ухажеров. Через несколько часов те вернулись с друзьями и устроили резню. Полиция возбудила уголовное дело, один человек задержан.
Позже подробности той ночи рассказала директор кафе.