Интернет-ловелас ограбил 40-летнюю ярославну

Знакомство с мужчиной в Сети сильно ударило по кошельку 40-летней ярославны. Серые будни наскучили женщине, и она в поисках новых знакомств отправилась в Сеть. Там ярославна познакомилась с мужчиной. Они пообщались в социальной сети, а затем женщина решила перенести общение в реальный мир и пригласила нового знакомого к себе домой.



После того как мужчина ушел, женщина увидела, что с банковской карточки пропало 18 тысяч рублей. Перевод выполнили через приложение «Мобильный банк». Ярославна сразу обратилась в полицию. Там выяснили, что 33-летний мужчина из Мышкина-0 уже не раз так обворовывает женщин. Ранее у него уже была судимость.

