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Криминал

Интернет-ловелас ограбил 40-летнюю ярославну

Женщина пригласила мужчину к себе в гости после общения в Сети

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Доверчивая ярославна позвала на свидание к себе домой интернет-знакомого&nbsp;

Доверчивая ярославна позвала на свидание к себе домой интернет-знакомого 

Знакомство с мужчиной в Сети сильно ударило по кошельку 40-летней ярославны. Серые будни наскучили женщине, и она в поисках новых знакомств отправилась в Сеть. Там ярославна познакомилась с мужчиной. Они пообщались в социальной сети, а затем женщина решила перенести общение в реальный мир и пригласила нового знакомого к себе домой.

После того как мужчина ушел, женщина увидела, что с банковской карточки пропало 18 тысяч рублей. Перевод выполнили через приложение «Мобильный банк». Ярославна сразу обратилась в полицию. Там выяснили, что 33-летний мужчина из Мышкина-0 уже не раз так обворовывает женщин. Ранее у него уже была судимость.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье «Кража», — сообщили в УМВД по Ярославской области.

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КОММЕНТАРИИ (3)

татьяна
27 ноя 2019 в 18:47

Женщига. что дура полная. после часового знакомства вести к себе. да нще и про карточку что то рассказать

Гость
27 ноя 2019 в 18:16

Ушел когда? Утром? Так это его зарплата. Чего полицию беспокоить?

27 ноя 2019 в 17:08

Лавелас??? Что то новенькое!