Экс-главу Переславского района осудили за особняки, построенные в неположенном месте

— Следствием и судом установлено, что в феврале 2017 года он выдал разрешение на строительство двух жилых домов на объекте культурного наследия федерального значения «Селище "Клещино", Х-ХII вв.». Из-за проведения строительных и земляных работ данный объект был поврежден — уничтожен археологический культурный слой на части территории. Причиненный преступлением материальный ущерб оценен в 2 миллиона 778 тысяч рублей, — рассказали в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области.