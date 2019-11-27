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Криминал

Экс-главу Переславского района осудили за особняки, построенные в неположенном месте

Владимир Денисюк выдал разрешение на возведение домов на территории древнего селища

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Экс-главу Переславского района Владимира Денисюка признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями

Экс-главу Переславского района Владимира Денисюка признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями

В Ярославской области поставлена точка в уголовном деле, заведенном на бывшего главу Переславского района Владимира Денисюка. 61-летнего экс-чиновника суд признал виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.

По разрешению Владимира Денисюка два дома построили на земле древнего селища

По разрешению Владимира Денисюка два дома построили на земле древнего селища

— Следствием и судом установлено, что в феврале 2017 года он выдал разрешение на строительство двух жилых домов на объекте культурного наследия федерального значения «Селище "Клещино", Х-ХII вв.». Из-за проведения строительных и земляных работ данный объект был поврежден — уничтожен археологический культурный слой на части территории. Причиненный преступлением материальный ущерб оценен в 2 миллиона 778 тысяч рублей, — рассказали в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области.

На части территории оказался уничтожен археологический культурный слой&nbsp;

На части территории оказался уничтожен археологический культурный слой 

Суд приговорил Денисюка к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. На имущество осужденного наложен арест в размере, равном сумме ущерба.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
27 ноя 2019 в 11:23

кому-то видимо не выдал разрешение