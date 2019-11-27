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Криминал

Выгонял родителей из дома: рыбинец зарезал своего пасынка

Мужчина издевался над своими пожилыми родителями

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Пожилая пара пряталась от сына у соседей

Пожилая пара пряталась от сына у соседей

Жителю Рыбинска вынесли приговор за убийство своего пасынка. Трагедия произошла, когда 46-летний мужчина пришел домой к своим пожилым родителям. Во время встречи завязалась ссора, и 69-летний пенсионер, который был отчимом мужчине, не сдержав своего гнева, ударил пасынка ножом в живот.

Рыбинец начал истекать кровью. Его отвезли на скорой помощи, но он не выжил и умер от потери крови в больнице на следующий день.

Однако пожилая пара рассказала, что их сын издевался над ними, вел себя непристойно.

— Систематически издевался над пожилыми родителями, скандалил, оскорблял нецензурной бранью, выгонял из дома. Пенсионеры, опасаясь агрессивного поведения сына, вынуждены были прятаться у соседей, — сообщили в прокуратуре по Ярославской области.

Пенсионеры рассказали, что в день, когда 46-летний мужчина получил смертельный удар, он оскорблял отчима. Тот в свою очередь не смог этого стерпеть.

— Обвиняемый вину в предъявленном обвинении признал частично, — сообщили в прокуратуре по Ярославской области. — Ему грозит наказание до 15 лет лишения свободы.

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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
27 ноя 2019 в 07:27

Могли бы и помягче наказание сделать,все таки пожилые люди терпели унижение,но терпение не вечно

Гость
27 ноя 2019 в 07:11

Выпросил.