Выгонял родителей из дома: рыбинец зарезал своего пасынка

Жителю Рыбинска вынесли приговор за убийство своего пасынка. Трагедия произошла, когда 46-летний мужчина пришел домой к своим пожилым родителям. Во время встречи завязалась ссора, и 69-летний пенсионер, который был отчимом мужчине, не сдержав своего гнева, ударил пасынка ножом в живот.



Рыбинец начал истекать кровью. Его отвезли на скорой помощи, но он не выжил и умер от потери крови в больнице на следующий день.



Однако пожилая пара рассказала, что их сын издевался над ними, вел себя непристойно.

