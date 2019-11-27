Выгонял родителей из дома: рыбинец зарезал своего пасынка

Жителю Рыбинска вынесли приговор за убийство своего пасынка. Трагедия произошла, когда 46-летний мужчина пришел домой к своим пожилым родителям. Во время встречи завязалась ссора, и 69-летний пенсионер, который был отчимом мужчине, не сдержав своего гнева, ударил пасынка ножом в живот.
Рыбинец начал истекать кровью. Его отвезли на скорой помощи, но он не выжил и умер от потери крови в больнице на следующий день.
Однако пожилая пара рассказала, что их сын издевался над ними, вел себя непристойно.
— Систематически издевался над пожилыми родителями, скандалил, оскорблял нецензурной бранью, выгонял из дома. Пенсионеры, опасаясь агрессивного поведения сына, вынуждены были прятаться у соседей, — сообщили в прокуратуре по Ярославской области.
Пенсионеры рассказали, что в день, когда 46-летний мужчина получил смертельный удар, он оскорблял отчима. Тот в свою очередь не смог этого стерпеть.
— Обвиняемый вину в предъявленном обвинении признал частично, — сообщили в прокуратуре по Ярославской области. — Ему грозит наказание до 15 лет лишения свободы.