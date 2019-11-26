Экс-директора Госжилнадзора задержал СКР. Двое её бывших коллег уже арестованы за взятки

Бывшего директора департамента Госжилнадзора Ярославской области Елену Скоробогатову задержали по подозрению в растратах и присвоении бюджетных денег. Она уволилась с поста директора в начале сентября сразу после коррупционного скандала: двоих её заместителей обвиняют во взятках.
— По данным следствия, в 2017 году подозреваемая фиктивно трудоустроила в возглавляемое ею учреждение своего знакомого, заведомо зная о том, что принятый на работу гражданин фактически не будет исполнять возложенные на него обязанности, при этом получая заработную плату, — рассказали в управлении СКР по Ярославской области, где возбуждено уголовное дело в отношении Скоробогатовой.
С апреля 2017 года по июль 2019 года на зарплату этому сотруднику ушло 1 миллион 100 тысяч рублей (примерно 40 тысяч рублей в месяц). Именно такую сумму ущерба приписывают экс-директору департамента.
Сейчас она задержана по материалам УМВД по Ярославской области, выясняются дополнительные обстоятельства по уголовному делу о присвоении и растрате. По этой уголовной статье предусмотрено максимальное наказание — до шести лет лишения свободы. Но также возможны штрафы и лишение права занимать определённые должности в течение пяти лет.