Экс-директора Госжилнадзора задержал СКР. Двое её бывших коллег уже арестованы за взятки

Бывшего директора департамента Госжилнадзора Ярославской области Елену Скоробогатову задержали по подозрению в растратах и присвоении бюджетных денег. Она уволилась с поста директора в начале сентября сразу после коррупционного скандала: двоих её заместителей обвиняют во взятках.

— По данным следствия, в 2017 году подозреваемая фиктивно трудоустроила в возглавляемое ею учреждение своего знакомого, заведомо зная о том, что принятый на работу гражданин фактически не будет исполнять возложенные на него обязанности, при этом получая заработную плату, — рассказали в управлении СКР по Ярославской области, где возбуждено уголовное дело в отношении Скоробогатовой.