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Криминал

Экс-директора Госжилнадзора задержал СКР. Двое её бывших коллег уже арестованы за взятки

Елену Скоробогатову подозревают в присвоении и растратах

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Елена Скоробогатова ушла с поста директора департамента Госжилнадзора сразу после коррупционного скандала&nbsp;

Елена Скоробогатова ушла с поста директора департамента Госжилнадзора сразу после коррупционного скандала 

Бывшего директора департамента Госжилнадзора Ярославской области Елену Скоробогатову задержали по подозрению в растратах и присвоении бюджетных денег. Она уволилась с поста директора в начале сентября сразу после коррупционного скандала: двоих её заместителей обвиняют во взятках

— По данным следствия, в 2017 году подозреваемая фиктивно трудоустроила в возглавляемое ею учреждение своего знакомого, заведомо зная о том, что принятый на работу гражданин фактически не будет исполнять возложенные на него обязанности, при этом получая заработную плату, — рассказали в управлении СКР по Ярославской области, где возбуждено уголовное дело в отношении Скоробогатовой. 

С апреля 2017 года по июль 2019 года на зарплату этому сотруднику ушло 1 миллион 100 тысяч рублей (примерно 40 тысяч рублей в месяц). Именно такую сумму ущерба приписывают экс-директору департамента. 

Сейчас она задержана по материалам УМВД по Ярославской области, выясняются дополнительные обстоятельства по уголовному делу о присвоении и растрате. По этой уголовной статье предусмотрено максимальное наказание — до шести лет лишения свободы. Но также возможны штрафы и лишение права занимать определённые должности в течение пяти лет. 

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КОММЕНТАРИИ (9)

Гость
26 ноя 2019 в 17:45

Какой же срок Медведеву и остальной гопгвардии светит? Пожизненно?

Владыка
26 ноя 2019 в 17:06

Злорадствовать не стоит. Всё-таки ряд вопросов ГосЖилнадзор решал. Погореть на кумовстве каждый может, благо порочная нить кумовства пронизывает все сферы.

Житель
26 ноя 2019 в 16:13

Варягам пинка дать. Вернуть в свои места рождения всех с Ярославской области.