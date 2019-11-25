Ярославец зарезал друга двумя ножами и подкинул его тело на участок к соседям

В Ярославле меньше чем за неделю задержали подозреваемого в убийстве, который зарезал 39-летнего жителя посёлка Ермаково в Рыбинском районе. Исколотое тело мужчины нашли на его собственном участке 21 ноября. Мужчина умер от острой кровопотери, получив множество ударов ножом в спину, часть попала по рукам, когда он пытался защищаться.

— Задержан подозреваемый 29-летний житель Рыбинского района. По данным следствия, между ним и убитым случился конфликт из-за долга последнего в размере пяти тысяч рублей, — сообщили в управлении Следственного комитета России по Ярославской области.