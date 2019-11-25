Ярославец зарезал друга двумя ножами и подкинул его тело на участок к соседям

В Ярославле меньше чем за неделю задержали подозреваемого в убийстве, который зарезал 39-летнего жителя посёлка Ермаково в Рыбинском районе. Исколотое тело мужчины нашли на его собственном участке 21 ноября. Мужчина умер от острой кровопотери, получив множество ударов ножом в спину, часть попала по рукам, когда он пытался защищаться.
— Задержан подозреваемый 29-летний житель Рыбинского района. По данным следствия, между ним и убитым случился конфликт из-за долга последнего в размере пяти тысяч рублей, — сообщили в управлении Следственного комитета России по Ярославской области.
Убийство произошло в ночь с 20 на 21 ноября, подозреваемый был пьян, оба знакомых находились у него дома. Началась ссора, и мужчина с двумя ножами накинулся на друга, нанеся ему не меньше 20 ударов. Поняв, что он совершил, мужчина решил избавиться от тела. Окровавленное тело знакомого он закинул в садовую тачку и отвёз на участок, находящийся по соседству от дома убитого. Тело скинул на траву.
Сейчас следователи собирают доказательства убийства и настаивают на аресте подозреваемого.