В Рыбинске пенсионер взял в заложники девушек-почтальонов

В Рыбинске Ярославской области в заложниках у пенсионера оказались две девушки — сотрудницы «Почты России». В пятницу, 22 ноября, они принесли пенсию в одну из квартир в доме
Девушки зашли в квартиру, где жил пенсионер и его родственник. Выдали деньги. Дальше началось странное. Родственник дедушки закрыл дверь в квартиру и вынул ключ из замочной скважины. Девушки оказались запертыми в квартире. Это не было ограбление. Родственник выдвигал требования связать его с руководством пенсионного фонда и с руководством страны. Но почтальоны позвонили только своему руководству и в полицию.
Приехавшим на место сотрудникам полиции пенсионеры не открыли. Тогда приехали спасатели. Дверь пришлось вскрывать.
— После длительных переговоров было принято решение вскрыть дверь квартиры с использованием специнструмента, после чего работники почты покинули квартиру, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
Отважные сотрудницы не пострадали.
— Деньги также в сохранности. Инцидент не отразился на клиентах — все выплаты были доставлены в срок и в полном объёме. Филиал оказывал максимальное содействие правоохранительным органам для установления всех деталей произошедшего, — ответили на запрос 76.RU пресс-секретарь УФПС по Ярославской области.
Девушки, как говорят, испугались, но не растерялись. Позже выяснилось, что мужчина, который запер почтальонов в квартире, состоит на учёте в психдиспансере.
— Страдающий психическим заболеванием мужчина передан медикам, госпитализирован, — уточнили в полиции.
Сейчас полицейские проводят проверку.