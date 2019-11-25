В Рыбинске пенсионер взял в заложники девушек-почтальонов

В Рыбинске Ярославской области в заложниках у пенсионера оказались две девушки — сотрудницы «Почты России». В пятницу, 22 ноября, они принесли пенсию в одну из квартир в доме № 11 на улице Фурманова.

Девушки зашли в квартиру, где жил пенсионер и его родственник. Выдали деньги. Дальше началось странное. Родственник дедушки закрыл дверь в квартиру и вынул ключ из замочной скважины. Девушки оказались запертыми в квартире. Это не было ограбление. Родственник выдвигал требования связать его с руководством пенсионного фонда и с руководством страны. Но почтальоны позвонили только своему руководству и в полицию.