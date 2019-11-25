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Криминал

В Рыбинске пенсионер взял в заложники девушек-почтальонов

Спасать сотрудниц, попавших в беду в Ярославской области, пришлось полиции и МЧС

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Почтальон — опасная профессия

Почтальон — опасная профессия

В Рыбинске Ярославской области в заложниках у пенсионера оказались две девушки — сотрудницы «Почты России». В пятницу, 22 ноября, они принесли пенсию в одну из квартир в доме № 11 на улице Фурманова.

Девушки зашли в квартиру, где жил пенсионер и его родственник. Выдали деньги. Дальше началось странное. Родственник дедушки закрыл дверь в квартиру и вынул ключ из замочной скважины. Девушки оказались запертыми в квартире. Это не было ограбление. Родственник выдвигал требования связать его с руководством пенсионного фонда и с руководством страны. Но почтальоны позвонили только своему руководству и в полицию.

Приехавшим на место сотрудникам полиции пенсионеры не открыли. Тогда приехали спасатели. Дверь пришлось вскрывать.

— После длительных переговоров было принято решение вскрыть дверь квартиры с использованием специнструмента, после чего работники почты покинули квартиру, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Отважные сотрудницы не пострадали. 

— Деньги также в сохранности. Инцидент не отразился на клиентах — все выплаты были доставлены в срок и в полном объёме. Филиал оказывал максимальное содействие правоохранительным органам для установления всех деталей произошедшего, — ответили на запрос 76.RU пресс-секретарь УФПС по Ярославской области.

Девушки, как говорят, испугались, но не растерялись. Позже выяснилось, что мужчина, который запер почтальонов в квартире, состоит на учёте в психдиспансере.

— Страдающий психическим заболеванием мужчина передан медикам, госпитализирован, — уточнили в полиции.

Сейчас полицейские проводят проверку.

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КОММЕНТАРИИ (7)

Потерявшийся Дед
25 ноя 2019 в 15:55

Свободу!

Иван
25 ноя 2019 в 15:58

А что, еще не всем пенсионерам завели банковские карточки?

25 ноя 2019 в 15:49

Исполнят его просьбу и поместят в палату где сидят руководство ПФР и руководство страны. 😜