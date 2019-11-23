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Криминал

«Караулят беззащитных»: ярославцы рассказали о брагинских грабителях

Нападавшие берут все вещи

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Один и тот же грабитель орудует в Брагино?

Один и тот же грабитель орудует в Брагино?

После новости о нападении в одном из подъездов в Брагино, в редакцию 76.RU обратился ярославец, на родственника которого похожим образом совершили нападение.

Как рассказал мужчина, на брата его жены напали неделю назад — около Панина, 37. 

— Отобрали телефон, куртку и даже пакет с грязными вещами и литром пива. Мы написали заявление в полицию, приезжали криминалисты, — рассказал мужчина.

Пострадавший рассказал, что нападавших было трое. Ударили сзади по голове — дальше помнит смутно. 
— Он вышел из пивнухи с торца. Они, видимо, подкараулили — видели, что он выпивший был, — рассказал родственник пострадавшего Андрей и прислал в редакцию снимок места, где было нападение.

Мужчина предполагает, что это мог быть один и тот же нападавший, что и в подъезде дома 54 на улице Елены Колесовой.

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КОММЕНТАРИИ (2)

гость
23 ноя 2019 в 17:14

А еще говорят, что "90-е кончились".

ГОСТЬ
23 ноя 2019 в 18:51

В редакцию с какой целью обратился?