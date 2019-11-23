«Караулят беззащитных»: ярославцы рассказали о брагинских грабителях

Один и тот же грабитель орудует в Брагино?

После новости о нападении в одном из подъездов в Брагино, в редакцию 76.RU обратился ярославец, на родственника которого похожим образом совершили нападение.

Как рассказал мужчина, на брата его жены напали неделю назад — около Панина, 37.

— Отобрали телефон, куртку и даже пакет с грязными вещами и литром пива. Мы написали заявление в полицию, приезжали криминалисты, — рассказал мужчина.

Пострадавший рассказал, что нападавших было трое. Ударили сзади по голове — дальше помнит смутно.

— Он вышел из пивнухи с торца. Они, видимо, подкараулили — видели, что он выпивший был, — рассказал родственник пострадавшего Андрей и прислал в редакцию снимок места, где было нападение.



Мужчина предполагает, что это мог быть один и тот же нападавший, что и в подъезде дома 54 на улице Елены Колесовой.