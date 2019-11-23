«Так поступили бы и вы»: в соцсетях обсуждают соседей, равнодушно смотревших на избиение человека

Драка (точнее, избиение) в одном из брагинских домов, вызвала обсуждение на сайте и в группе 76.RU во «ВКонтакте». В подъезде дома № 54 на улице Елены Колесовой неизвестный парень напал на 53-летнего мужчину и выпотрошил его карманы. Нападение попало на камеру наблюдения. Что сделали соседи, проходившие мимо? Ничего. Это-то и зацепило читателей.

Ангелина Ларичева:

— Ожидаемо, ведь айфоны лучше людей... Всем друг на друга плевать, человечность умирает в людях.



Михаил Верещагин:

— Ангелина, все думают о себе, и, вероятнее всего, так бы поступило большинство из нас.

А что бы вы сделали? Сделали замечание, за что бы он и вас вырубил так же?

А если бы был равный по силе, то неизвестно, на чью бы сторону суд встал. Мораль:

заступился — погиб, не заступился — трус.

