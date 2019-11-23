«Так поступили бы и вы»: в соцсетях обсуждают соседей, равнодушно смотревших на избиение человека

Драка (точнее, избиение) в одном из брагинских домов, вызвала обсуждение на сайте и в группе 76.RU во «ВКонтакте». В подъезде дома № 54 на улице Елены Колесовой неизвестный парень напал на 53-летнего мужчину и выпотрошил его карманы. Нападение попало на камеру наблюдения. Что сделали соседи, проходившие мимо? Ничего. Это-то и зацепило читателей.
Ангелина Ларичева:
— Ожидаемо, ведь айфоны лучше людей... Всем друг на друга плевать, человечность умирает в людях.
Михаил Верещагин:
— Ангелина, все думают о себе, и, вероятнее всего, так бы поступило большинство из нас.
А что бы вы сделали? Сделали замечание, за что бы он и вас вырубил так же?
А если бы был равный по силе, то неизвестно, на чью бы сторону суд встал. Мораль:
заступился — погиб, не заступился — трус.
Виктория Абрамова:
— Совсем уже страх потеряли? Люди будьте бдительны! Носите газовый баллончик, резко меняйте направление, все что угодно, чтоб сбить с толку таких уродов, которые от вас ожидают стандартного сценария.
Яшш Павлова:
— Они спросили, что происходит. Был ответ, что вот пьяный цыган.
Алексис:
— Ничего удивительного. Это же Брагино — гетто, куда после 8 вечера можно заходить лишь с перцовкой в кармане и травматом. Самый дикий и неблагополучный район, где много алкоголиков и наркоманов.
Гость:
— Дожили — соседей в лицо не знаем!