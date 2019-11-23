Лицо перебито: в Ярославле мужчина изуродовал любимую и несколько дней не пускал её к врачу

В Ярославле женщина несколько дней не получала медицинскую помощь после побоев от мужчины. На любимую 50-летний мужчина набросился из ревности. Бил жестоко, в голову, по лицу.

Когда понял, что натворил, бросился помогать. Но не вызвал скорую, не повёз женщину в больницу. Начал делать примочки. Такие средства, конечно, не помогли. Через несколько дней женщина все же сумела обратиться к медикам.

— У нее были диагностированы переломы лицевого скелета, ушибы, кровоподтеки, — рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.