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Криминал

Лицо перебито: в Ярославле мужчина изуродовал любимую и несколько дней не пускал её к врачу

Ревнивец решил, что само заживёт

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Несколько дней женщина лечилась дома

Несколько дней женщина лечилась дома

В Ярославле женщина несколько дней не получала медицинскую помощь после побоев от мужчины. На любимую 50-летний мужчина набросился из ревности. Бил жестоко, в голову, по лицу.

Когда понял, что натворил, бросился помогать. Но не вызвал скорую, не повёз женщину в больницу. Начал делать примочки. Такие средства, конечно, не помогли. Через несколько дней женщина все же сумела обратиться к медикам.

— У нее были диагностированы переломы лицевого скелета, ушибы, кровоподтеки, — рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

В полиции возбудили уголовное дело. Домашнему тирану грозит срок до трёх лет.

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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
23 ноя 2019 в 09:04

Можно вопрос ему 50, а любимой сколько?

Гость
23 ноя 2019 в 08:09

Вы когда пишете слово «любимая», так хоть в кавычках пишите, это не смешно, это очень страшно...а вобще любимый там один - он сам, здоровья женщине, только б на попятную не пошла, чтоб его все-таки «закрыли», а она смогла б просто жить, иначе он так и будет издеваться.