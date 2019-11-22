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Криминал

«Море крови в подъезде»: мужчину избили и ограбили, а соседи прошли мимо. Видео

Полиция ищет дерзкого преступника в Ярославле

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В Ярославле грабитель напал на мужчину в подъезде

В Ярославле грабитель напал на мужчину в подъезде

В Ярославле полиция расследует дерзкое и жестокое ограбление. В Брагино в подъезде дома № 54 на улице Елены Колесовой неизвестный парень напал на 53-летнего мужчину.

— Крови было море в подъезде, — написали в соцсетях.

Происшествие попало на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, что парень зашел в подъезд вместе с мужчиной и у лифта неожиданно ударил его кулаком по лицу. Пострадавший упал, а парень склонился над ним и начал потрошить карманы. В этот момент из лифта вышли трое молодых людей — два парня и девушка. Они недоуменно посмотрели на происходящее, но преступник не растерялся, начал кричать на лежащего мужчину:

— Цыгане! Клоун! Борзый! — кричал он, матерясь и обращаясь к лежащему на полу человеку.

В итоге молодые люди просто прошли мимо и ушли. А преступник принялся дальше вытаскивать у мужчины вещи. В конце забрал у него сумку и ушел.

Видео: «Ярославль LIVE»/ Vk.com

В полиции сообщили, что избитый мужчина хоть и пострадал, но госпитализация ему не потребовалась.

— По факту грабежа следственным отделом ОМВД России по Дзержинскому городскому району Ярославля возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники полиции разыскивают мужчину, совершившего данное преступление, — прокомментировали в УМВД по Ярославской области.

Всех, кто располагает информацией, которая может помочь в раскрытии преступления и розыске преступника, просят сообщить по телефону: (4852) 55-55-24 или 02. Анонимность гарантируется.

Если вы что-то знаете об этом происшествии и можете рассказать, как все было на самом деле, свяжитесь с редакцией! Нам можно написать на почту 76@rugion.ru, в личку Вконтакте https://vk.com/news76 или в мессенджеры (Telegram, WhatsApp, Viber: 89106621773).

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КОММЕНТАРИИ (9)

Гость
22 ноя 2019 в 12:55

В этом весь Русский народ, убить, ограбить, пройти мимо.

22 ноя 2019 в 13:32

Откуда "море крови"? В теле человеческом около пяти литров крови.

Гость
22 ноя 2019 в 12:58

Как все хотят легких денег. А работать не пробовали?
А равнодушие людей просто убивает...