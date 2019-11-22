«Море крови в подъезде»: мужчину избили и ограбили, а соседи прошли мимо. Видео

В Ярославле полиция расследует дерзкое и жестокое ограбление. В Брагино в подъезде дома № 54 на улице Елены Колесовой неизвестный парень напал на 53-летнего мужчину.



— Крови было море в подъезде, — написали в соцсетях.



Происшествие попало на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, что парень зашел в подъезд вместе с мужчиной и у лифта неожиданно ударил его кулаком по лицу. Пострадавший упал, а парень склонился над ним и начал потрошить карманы. В этот момент из лифта вышли трое молодых людей — два парня и девушка. Они недоуменно посмотрели на происходящее, но преступник не растерялся, начал кричать на лежащего мужчину:

