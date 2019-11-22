«Море крови в подъезде»: мужчину избили и ограбили, а соседи прошли мимо. Видео

В Ярославле полиция расследует дерзкое и жестокое ограбление. В Брагино в подъезде дома
— Крови было море в подъезде, — написали в соцсетях.
Происшествие попало на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, что парень зашел в подъезд вместе с мужчиной и у лифта неожиданно ударил его кулаком по лицу. Пострадавший упал, а парень склонился над ним и начал потрошить карманы. В этот момент из лифта вышли трое молодых людей — два парня и девушка. Они недоуменно посмотрели на происходящее, но преступник не растерялся, начал кричать на лежащего мужчину:
— Цыгане! Клоун! Борзый! — кричал он, матерясь и обращаясь к лежащему на полу человеку.
В итоге молодые люди просто прошли мимо и ушли. А преступник принялся дальше вытаскивать у мужчины вещи. В конце забрал у него сумку и ушел.
Видео: «Ярославль LIVE»/ Vk.com
В полиции сообщили, что избитый мужчина хоть и пострадал, но госпитализация ему не потребовалась.
— По факту грабежа следственным отделом ОМВД России по Дзержинскому городскому району Ярославля возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники полиции разыскивают мужчину, совершившего данное преступление, — прокомментировали в УМВД по Ярославской области.
Всех, кто располагает информацией, которая может помочь в раскрытии преступления и розыске преступника, просят сообщить по телефону: