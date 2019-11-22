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Криминал

УМВД попросило ярославцев сообщить о фактах коррупции в полиции

Рассказать о нарушениях и задать вопросы можно 22 ноября на прямой линии

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Полицейские проведут прямую линию по коррупции для ярославцев

Полицейские проведут прямую линию по коррупции для ярославцев

В УМВД России по Ярославской области 22 ноября пройдет прямая линия по вопросам коррупции. Ярославцы могут сообщить на нее о противоправных действиях сотрудников органов внутренних дел, уточнить законность действий полицейских и задать все интересующие вопросы по данной теме.

Принимать звонки будут представители управления экономической безопасности и противодействия коррупции, оперативно-разыскной части службы собственной безопасности, правовой службы и управления по работе с личным составом УМВД России по Ярославской области.

Позвонить на прямую линию можно с 15 до 16 часов по телефону (4852) 79-52-00.

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КОММЕНТАРИИ (15)

Гость
22 ноя 2019 в 13:17

Откуда у сына генерального прокурора Чайки такой бизнес как Хартия и почему их крышуют? Что это не коррупция?

Гость
22 ноя 2019 в 12:46

Каждый отдел крышует свою территорию.Из покон веков так было,есть и будет! И передают друг другу по наследству.

коля
22 ноя 2019 в 12:33

А почему мы простые граждане должны за вас работать ????? Идите и работайте. Весь город завален залами игровых автоматов и даже в центре города и не кому нет дел до этого ...И крышует всё это вы и сами знаете кто..