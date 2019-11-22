УМВД попросило ярославцев сообщить о фактах коррупции в полиции

В УМВД России по Ярославской области 22 ноября пройдет прямая линия по вопросам коррупции. Ярославцы могут сообщить на нее о противоправных действиях сотрудников органов внутренних дел, уточнить законность действий полицейских и задать все интересующие вопросы по данной теме.



Принимать звонки будут представители управления экономической безопасности и противодействия коррупции, оперативно-разыскной части службы собственной безопасности, правовой службы и управления по работе с личным составом УМВД России по Ярославской области.

