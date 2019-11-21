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Криминал

В Ярославской области задержали мужчину, нашпиговавшего арахис наркотиками

Стало известно, что подозреваемый собирался сделать с орешками

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Арахис с запрещённой начинкой мужчина пытался передать заключённому колонии

Арахис с запрещённой начинкой мужчина пытался передать заключённому колонии

В Ярославской области задержали 53-летнего мужчину с арахисом, который нашпиговал арахис наркотиками. Сам он это сделал или нет, теперь предстоит выяснить правоохранительным органам.

Полицейским мужчину передали сотрудники исправительной колонии № 12, которая находится под Рыбинском. Им подозреваемый в преступлении и попался, когда попытался передать 42-летнему заключённому орешки с начинкой.

— При проведении обязательного досмотра предметов передачи сотрудниками учреждения обнаружены и изъяты спрятанные ухищренным способом внутри арахиса 14 свертков в прозрачной полимерной оболочке, с веществом, схожим с наркотическим, — сообщили в управлении ФСИН России по Ярославской области. — Результаты проведенного исследования подтвердили, что изъятые частицы являются наркотическим веществом метадон — общий вес более 1,149 грамма.

Сотрудники колонии № 3 в Угличе нашли партию наркотиков куда серьёзнее. Там заключённому перебросили почти 12 грамм героина. И подобные случаи — не редкость. Преступники постоянно придумывают что-то новенькое.

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КОММЕНТАРИИ (3)

21 ноя 2019 в 20:33

современный рыночный мичуринец! Интересно, как застукали? Может надо было соблюдать субординацию, не экономить и обратится к начальнику?

гость
21 ноя 2019 в 20:24

за употребление наркотиков нужно давать срок и на принудительные работы.