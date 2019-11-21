В Ярославской области задержали мужчину, нашпиговавшего арахис наркотиками

В Ярославской области задержали 53-летнего мужчину с арахисом, который нашпиговал арахис наркотиками. Сам он это сделал или нет, теперь предстоит выяснить правоохранительным органам.



Полицейским мужчину передали сотрудники исправительной колонии № 12, которая находится под Рыбинском. Им подозреваемый в преступлении и попался, когда попытался передать 42-летнему заключённому орешки с начинкой.



— При проведении обязательного досмотра предметов передачи сотрудниками учреждения обнаружены и изъяты спрятанные ухищренным способом внутри арахиса 14 свертков в прозрачной полимерной оболочке, с веществом, схожим с наркотическим, — сообщили в управлении ФСИН России по Ярославской области. — Результаты проведенного исследования подтвердили, что изъятые частицы являются наркотическим веществом метадон — общий вес более 1,149 грамма.

