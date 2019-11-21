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Криминал

Молодой ярославец с игрушечным пистолетом ограбил несколько офисов микрозаймов

Сотрудники сразу верили, что оружие настоящее

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Грабитель шёл туда, где точно была наличка

Грабитель шёл туда, где точно была наличка

В Ярославле полиция задержала 21-летнего парня, который промышлял ограблениями в разных районах города.

Действовал всё время по одной схеме. Закрывал лицо и голову воротником и капюшоном, врывался в павильон и наставлял на сотрудника пистолет. Перепуганные менеджеры сразу отдавали наличку. 

— В начале ноября в офисе микрозаймов в Заволжском районе он похитил у работника 23 тысячи рублей и скрылся, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Такие же налёты он совершил в офисах микрозаймов и торговых павильонах во Фрунзенском, Ленинском районах Ярославля и Некрасовском районе.

И каждый раз сотрудники офисов пугались при виде оружия. Но в руках у грабителя был игрушечный пистолет. 

По пяти ограблениям возбудили уголовные дела.

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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
21 ноя 2019 в 10:21

На справку, видимо, денег не хватило, чтобы боевой пистолет дали, вот и пошел добывать.

Аноним
21 ноя 2019 в 10:12

паххапхпаха красавчик😁
Быстро спалился правда