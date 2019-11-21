Молодой ярославец с игрушечным пистолетом ограбил несколько офисов микрозаймов

Грабитель шёл туда, где точно была наличка

В Ярославле полиция задержала 21-летнего парня, который промышлял ограблениями в разных районах города.

Действовал всё время по одной схеме. Закрывал лицо и голову воротником и капюшоном, врывался в павильон и наставлял на сотрудника пистолет. Перепуганные менеджеры сразу отдавали наличку.

— В начале ноября в офисе микрозаймов в Заволжском районе он похитил у работника 23 тысячи рублей и скрылся, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Такие же налёты он совершил в офисах микрозаймов и торговых павильонах во Фрунзенском, Ленинском районах Ярославля и Некрасовском районе.