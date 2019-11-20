В Переславле тренер сбежала с тремя миллионами, собранными для поездки детей на Кипр и в Италию

В Переславле-Залесском полиция расследует уголовное дело, которое возбудили по признакам статьи «Мошенничество».
В полицию обратились возмущенные родители детей, ходивших в местную спортивную секцию художественной гимнастики. Родители остались без денег, а дети — без поездок за границу.
— Родители оплатили тренеру поездки на сборы для детей в Турцию, Италию и на Кипр. Поездки не состоялись. Деньги возвращены не были. По предварительной оценке, сумма ущерба составила порядка трех миллионов рублей, — рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.
Тренера — 32-летнюю жительницу Нижнего Новгорода — полиция задержала. Пока разбирались в нехорошей истории, выяснили, что и тренером-то она работать не могла — не было специального образования. А ранее и вовсе уже проходила по статье за похожую махинацию.
Следователи ищут сообщников тренера.