В Переславле тренер сбежала с тремя миллионами, собранными для поездки детей на Кипр и в Италию

Побегать на сборах вдоль кромки моря детям так и не удалось

В Переславле-Залесском полиция расследует уголовное дело, которое возбудили по признакам статьи «Мошенничество».

В полицию обратились возмущенные родители детей, ходивших в местную спортивную секцию художественной гимнастики. Родители остались без денег, а дети — без поездок за границу.

— Родители оплатили тренеру поездки на сборы для детей в Турцию, Италию и на Кипр. Поездки не состоялись. Деньги возвращены не были. По предварительной оценке, сумма ущерба составила порядка трех миллионов рублей, — рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.