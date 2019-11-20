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Криминал

В Переславле тренер сбежала с тремя миллионами, собранными для поездки детей на Кипр и в Италию

Родители в Ярославской области сами отдали деньги мошеннице

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Побегать на сборах вдоль кромки моря детям так и не удалось

Побегать на сборах вдоль кромки моря детям так и не удалось

В Переславле-Залесском полиция расследует уголовное дело, которое возбудили по признакам статьи «Мошенничество».

В полицию обратились возмущенные родители детей, ходивших в местную спортивную секцию художественной гимнастики. Родители остались без денег, а дети — без поездок за границу.

— Родители оплатили тренеру поездки на сборы для детей в Турцию, Италию и на Кипр. Поездки не состоялись. Деньги возвращены не были. По предварительной оценке, сумма ущерба составила порядка трех миллионов рублей, — рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Тренера — 32-летнюю жительницу Нижнего Новгорода — полиция задержала. Пока разбирались в нехорошей истории, выяснили, что и тренером-то она работать не могла — не было специального образования. А ранее и вовсе уже проходила по статье за похожую махинацию. 

Следователи ищут сообщников тренера.

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КОММЕНТАРИИ (1)

чиновники без головы
20 ноя 2019 в 11:33

и всего то? прости ли бы бизнес леди.