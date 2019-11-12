Треснула лопатой: в Ярославле две любовницы одного мужчины подрались из-за цветов

В Ярославле две женщины не поделили саженцы. В больницу с переломом кисти руки обратилась 50-летняя ярославна. В полиции рассказали, что ее ударила 36-летняя женщина. Это произошло, когда ярославна пришла забрать саженцы, которые высадила несколько лет назад. В тот период, когда растения были посажены, 50-летняя женщина жила с гражданским мужем 36-летней ярославны. Увидев бывшую любовницу своего избранника, женщина разозлилась и, не сдержавшись, ударила лопатой соперницу. Теперь 36-летней даме грозит наказание.

