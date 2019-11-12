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Криминал

Треснула лопатой: в Ярославле две любовницы одного мужчины подрались из-за цветов

У пострадавшей женщины перелом кисти руки

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Нынешняя возлюбленная не стерпела, увидев бывшую&nbsp;

Нынешняя возлюбленная не стерпела, увидев бывшую 

В Ярославле две женщины не поделили саженцы. В больницу с переломом кисти руки обратилась 50-летняя ярославна. В полиции рассказали, что ее ударила 36-летняя женщина. Это произошло, когда ярославна пришла забрать саженцы, которые высадила несколько лет назад. В тот период, когда растения были посажены, 50-летняя женщина жила с гражданским мужем 36-летней ярославны. Увидев бывшую любовницу своего избранника, женщина разозлилась и, не сдержавшись, ударила лопатой соперницу. Теперь 36-летней даме грозит наказание.

— Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание по нему — до трёх лет лишения свободы, — сообщили в пресс-службе УМВД.

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КОММЕНТАРИИ (8)

рум
12 ноя 2019 в 17:51

ух, завернули сюжет, пробирает.

Юрик
12 ноя 2019 в 17:46

автор закончил краткосрочные курсы Лурье?

Володя
12 ноя 2019 в 17:39

Заметка похожа на ребус