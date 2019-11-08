Появились фотографии банды ИГИЛ, пойманной ФСБ в Ярославле

— Осужденные с помощью месенджера «Телеграм» установили контакт с представителями ИГИЛ и планировали совершить теракт в одном из регионов Российской Федерации, — сообщается в материале уголовного дела военного суда.

Суд приговорил четырёх участников ярославской ячейки к лишению свободы на сроки от 9 до 14 лет. Задержали членов террористической банды в мае 2018 года бойцы УФСБ России по Ярославской области. Сейчас все четверо находятся в СИЗО «Коровники», где ожидают вступления в силу приговора суда.