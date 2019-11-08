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Криминал

Появились фотографии банды ИГИЛ, пойманной ФСБ в Ярославле

Сегодня им озвучили приговоры

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Оглашение приговора&nbsp;

Оглашение приговора 

Сегодня Западный окружной военный суд огласил приговоры участникам ярославской ячейки «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ — международная террористическая организация, запрещенная на территории России).

— Осужденные с помощью месенджера «Телеграм» установили контакт с представителями ИГИЛ и планировали совершить теракт в одном из регионов Российской Федерации, — сообщается в материале уголовного дела военного суда. 

Предполагаемый организатор банды учился в одном из ярославских колледжей

Предполагаемый организатор банды учился в одном из ярославских колледжей

Суд приговорил четырёх участников ярославской ячейки к лишению свободы на сроки от 9 до 14 лет. Задержали членов террористической банды в мае 2018 года бойцы УФСБ России по Ярославской области. Сейчас все четверо находятся в СИЗО «Коровники», где ожидают вступления в силу приговора суда. 

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КОММЕНТАРИИ (1)

8 ноя 2019 в 22:17

Ну и физии у адвокатских.