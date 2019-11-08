В Ярославском районе полицейские прострелили колеса машины с пьяным водителем

В Ярославском районе полиция открыла стрельбу по иномарке. На дороге в селе Мокеевское — станция Лютово 6 ноября сотрудники ДПС погнались за «Опелем-Кадет». Полиция попросила нарушителя остановиться, но мужчина не послушал и прибавил скорость.
— Неоднократные требования сотрудников полиции об остановке водитель автомобиля игнорировал, пытался скрыться, создавая реальную угрозу жизни и здоровью граждан, — сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.
Полиция предупредила мужчину, что откроет стрельбу, если он не остановится. Водитель проигнорировал, поэтому сотрудники ДПС начали стрелять. Первый выстрел был в воздух. Когда водитель выехал за пределы села, полицейские начали стрелять по колесам «Опеля».
Только после этого мужчина остановил машину. 43-летний водитель оказался пьяным. Теперь ему грозит наказание.
— За управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления транспортным средством сроком от 1,5 до 2 лет и административный штраф в размере 30 тысяч рублей, — напоминает УМВД по Ярославской области.