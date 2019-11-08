В Ярославском районе полицейские прострелили колеса машины с пьяным водителем

В Ярославском районе полиция открыла стрельбу по иномарке. На дороге в селе Мокеевское — станция Лютово 6 ноября сотрудники ДПС погнались за «Опелем-Кадет». Полиция попросила нарушителя остановиться, но мужчина не послушал и прибавил скорость.



— Неоднократные требования сотрудников полиции об остановке водитель автомобиля игнорировал, пытался скрыться, создавая реальную угрозу жизни и здоровью граждан, — сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.



Полиция предупредила мужчину, что откроет стрельбу, если он не остановится. Водитель проигнорировал, поэтому сотрудники ДПС начали стрелять. Первый выстрел был в воздух. Когда водитель выехал за пределы села, полицейские начали стрелять по колесам «Опеля».

