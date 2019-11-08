Расплата за кровавую резню: появились подробности жёсткой разборки таксиста с невменяемым пассажиром

Следователи СУ СКР закончили расследовать уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины, который напал на таксиста и чуть не убил его. Пассажир во время пути внезапно схватил лезвие и напал на водителя. Пострадавший был весь в порезах и крови. Машина тоже была забрызгана кровью. Водителю кое-как удалось вытолкнуть пассажира на улицу и запереться в машине, чтобы выжить.
— Пассажир такси нанес водителю множественные удары фрагментом металлического лезвия и металлическим прутом в голову, шею, грудь и руки, — говорится в материалах Следственного комитета. — Противоправные действия мужчины были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.
Обвиняемый рассказал, что был уставший и в какой-то момент ему показалось, что его везут не туда. Он попросил остановить машину, а поскольку на мосту останавливаться запрещено, водитель ему отказал, чтобы не создавать аварийную ситуацию.
— В ходе предварительного расследования была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, согласно выводам которой фигурант уголовного дела признан невменяемым и нуждающимся в принудительном лечении, — сообщили в СУ СКР по Ярославской области. — В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для применения в отношении мужчины рекомендованной принудительной меры медицинского характера.
Это случилось на Юбилейном мосту 12 апреля. Пассажира задержали. Сначала его поместили в психиатрическую больницу. Врачи выявили у него психическое расстройство. Также известно, что мужчина уже несколько лет наблюдается у психиатра. Вчера состоялся суд, на котором приняли решение арестовать нападавшего на время расследования. Мужчине предъявили обвинение по факту покушения на убийство.