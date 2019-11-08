Расплата за кровавую резню: появились подробности жёсткой разборки таксиста с невменяемым пассажиром

Следователи СУ СКР закончили расследовать уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины, который напал на таксиста и чуть не убил его. Пассажир во время пути внезапно схватил лезвие и напал на водителя. Пострадавший был весь в порезах и крови. Машина тоже была забрызгана кровью. Водителю кое-как удалось вытолкнуть пассажира на улицу и запереться в машине, чтобы выжить.



— Пассажир такси нанес водителю множественные удары фрагментом металлического лезвия и металлическим прутом в голову, шею, грудь и руки, — говорится в материалах Следственного комитета. — Противоправные действия мужчины были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

